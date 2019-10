Špeciálny prokurátor Kováčik odmieta, že by na pokyn Bödöra ovplyvňoval trestné stíhania

Dušan Kováčik

Zdroj: TASR/Andrej Galica

BRATISLAVA – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik odmieta, že by na pokyn nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra ovplyvňoval trestné stíhania či dosadzovanie ľudí do funkcií. Povedal to dnes na rokovaní parlamentného ústavnoprávneho výboru, na ktorom predložil správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2018.