FOTO Čaputová navštívila školu v Petržalke: Problémom v školstve je získať si pracovníkov

BRATISLAVA - Problémom v školstve je získať a udržať si pracovníkov a zdá sa, že je to problém, ktorý prekračuje možnosti samosprávy. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to povedala po pondelkovom slávnostnom otvorení nového školského roka na Základnej škole (ZŠ) Turnianska v bratislavskej Petržalke.

Prezidentka otvorila školský rok príhovorom pre prvákov, pozrela si priestory školy a rokovala aj s jej vedením. Po stretnutí Čaputová zdôraznila, že nedostatok pedagógov je problém, ktorý treba riešiť centrálne. "Zdá sa, že je to problém, ktorý prekračuje možnosti samosprávy, ako pritiahnuť mladých ľudí, ktorí absolvujú školy, aby vôbec do tej školy šli, aby sa venovali učiteľskej profesii, ktorá je veľmi dôležitá. Takže si myslím, že je to niečo, čo naozaj treba riešiť z centrálnej úrovne," skonštatovala.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Základnú školu Turnianska si prezidentka vybrala aj pre jej environmentálne aktivity. "Túto školu sme vybrali preto, že je mimoriadna vo svojich environmentálnych aktivitách, nielen v tom, k čomu vedie deti, k citlivosti vo vzťahu k životnému prostrediu, ale aj v tom, akým spôsobom je škola vedená, čo sa týka verejného obstarávania a ďalších aktivít. Myslím si, že je to dnes mimoriadne dôležitá téma. Je dôležité k tomu viesť deti a inšpirovať cez deti možno aj rodičov," pripomenula Čaputová.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Investičné náklady

Ako ďalší nedostatok v školstve vníma prezidentka investičné náklady, ktoré nie sú zatiaľ kryté. "Mnohé školy v Petržalke majú problém s tým, že sú to staršie budovy a vyžadujú si financie na rekonštrukciu. Sama pochádzam zo samosprávy a viem, že samospráva nie vždy vládze investovať do všetkých škôl a dostatočne včas, aj keď postupne i táto škola rekonštruuje. Toto bolo zo strany riaditeľky uvedené ako jeden z najdôležitejších problémov," doplnila prezidentka.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Spolu s prezidentkou otvoril školský rok starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka, ako aj zástupkyňa starostu Lýdia Ovečková. Zhruba 660.000 školákov si v pondelok opäť zasadlo do školských lavíc. Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili, pretože sa začal nový školský rok 2019/2020. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková