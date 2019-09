Koniec leta, koniec voľna: Žiaci sa vrátili do lavíc, veľký PREHĽAD prázdnin a sviatkov

BRATISLAVA – V druhý septembrový deň sa do školských lavíc vrátili žiaci základných a stredných škôl. V školskom roku 2019/2020 si okrem víkendov oddýchnu aj počas prázdnin a štátnych sviatkov. V našom prehľade sa dozviete, na koľko dní voľna sa môžu tešiť. Zároveň dávame do pozornosti dôležité termíny v novom školskom roku.

Keďže sviatok Sedembolestnej Panny Márie pripadá na nedeľu, školáci si najbližšie dni voľna užijú počas svojich jesenných prázdnin. Na tie sa môžu tešiť od 30. októbra do 3. novembra, do lavíc sa vrátia v pondelok 4. novembra.

Deň boja za slobodu a demokraciu si ako štátny sviatok pripomíname 17. novembra, vychádza však na nedeľu.

Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú žiaci v piatok 20. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2020, a to v stredu 8. januára. Po týchto dňoch oddychu budú mať školáci voľno v rámci jednodňových polročných prázdnin (3. februára).

Ministerka školstva Martina Lubyová symbolicky pasuje deti za prvákov počas otvorenia školského roka na ZŠ Beňovského v Dúbravke. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 17. do 21. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, a to od 24. do 28. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci na východnom Slovensku v Košickom a Prešovskom kraji, a to v termíne od 2. do 6. marca.

Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 9. do 14. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 15. apríla.

V máji ich čakajú dva predĺžené víkendy, pretože Sviatok práce (1.5.) aj Deň víťazstva nad fašizmom (8.5.) budú v piatok.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas otvorenia školského roka na ZŠ Turnianska v Bratislave. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2020/2021 sa začne v stredu 2. septembra.

„Presne 190 dní strávia naši žiaci v budúcom školskom roku 2019/2020 v školských laviciach,“ skonštatovalo ešte v auguste Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. „Počet dní, keď si budú môcť užívať prázdniny, bude 92, pričom do tohto počtu nie sú započítané víkendy a sviatky,“ dodal rezort školstva. Keď k tomu číslu prirátame tri dni pracovného pokoja, v tomto školskom roku si užijú 95 voľných dní.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dôležité termíny v novom školskom roku

Dôležitým termínom pre budúcich piatakov bude v novom školskom roku 20. november 2019, keď sa uskutoční celonárodné Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Zúčastnia sa na ňom všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Rovnaké celonárodné testovanie absolvujú aj žiaci 9. ročníka, a to 1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú naši maturanti overovať v dňoch 17. až 20. marca 2020 v rámci externej maturitnej skúšky. Pripravený je aj náhradný termín pre maturantov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite od 31. marca do 3. apríla 2020. Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.