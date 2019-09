VIDEO Vzdelávanie pre túto vládu nie je prioritou, tvrdí Kiskova strana Za ľudí

„Dnes sa začal nový školský rok, najmä pre našich prváčikov veľmi dôležitý deň, aj keď vzdelávanie nie je iba o chodení do školy, ale v prvom rade je to o prehlbovaní vedomostí a hľadaní pravdy o svete, ktorý nás obklopuje. Hoci vzdelávanie by malo byť pre našu krajinu kľúčové, táto vládna koalícia začína každý školský rok vždy s tým istým problémom. Aj tento rok chýbajú učebnice," povedala na brífingu Remišová.

Podľa nej viac ako 25 percent požiadaviek na učebnice je nepokrytých. „V školách sú nekvalitné učebnice, Slovenská komora učiteľov sa dlhodobo sťažuje na to, že učebnice sú zlé, nedá sa z nich učiť a ministerstvo posiela aj tento rok do škôl učebnice, na ktoré sú najväčšie sťažnosti. V školách chýbajú stovky učiteľov, ten problém je najvypuklejší v Bratislavskom kraji, cez špecializovaný portál sa hľadá viac ako 640 pedagógov. Táto situácia sa každý rok zhoršuje. Chýbajú telocvične, chýbajú jedálne, desať percent škôl nemá jedáleň, deti sa nemajú kde najesť, aj keď máme obedy akože zadarmo. A doteraz vláda neurobila žiadne opatrenia, ktoré by zvýšili vzdelanostnú úroveň detí. Vieme, že opakovane vedomosti našich žiakov klesajú a v medzinárodných porovnaniach máme podpriemerné výsledky," povedala bývalá poslankyňa strany OĽaNO, dnes členka strany Za ľudí.

Veronika Remišová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bývalá poslankyňa a europoslankyňa Jana Žitňanská kritizovala nedostatok asistentov učiteľa. „Keď som pred piatimi rokmi odchádzala do európskeho parlamentu, jednou z mojich posledných legislatívnych aktivít v NR SR bolo práve predloženie novely zákona, ktorá by upravila nárokovateľnosť asistenta učiteľa," pripomenula Žitňanská s tým, že problém sa dodnes nevyriešil. Podľa Miroslava Kollára si niektorí rodičia asistenta navzájom závidia.

Reakcia ministerky školstva

K téme asistentov sa dnes vyjadrila aj ministerka školstva Martina Lubyová po otvorení školského roka na Základnej škole na Beňovského ulici v mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Podľa šéfky rezortu nie je pravda, že asistentov bude menej, v jednotlivých školách ich bude buď toľko ako doteraz alebo viac, tvrdí.

Martina Lubyová Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ministertvo podľa Lubyovej metodiku prideľovania asistentov prehodnotilo, pretože v niektorých školách ich bolo veľa a inde chýbali. Chýbajúcich asistentov dnes kritizovala aj InkluKoalícia, združujúca rodičov zdravotne znevýhodnených detí a odborníkov, akými sú špeciálni pedagógovia či psychológovia. Podľa InkluKoalície chýba v školách polovica asistentov.

Školstvo ako priorita

Strana Za ľudí považuje školstvo za jednu z programových priorít. Na svojom webe upozorňuje, že slovenskí žiaci vo veku 15 rokov zaostávajú za rovesníkmi z tridsiatky vyspelých štátov OECD.

„Nachádzame sa v poslednej tretine rebríčka. Žiaci aj študenti musia prejsť od memorovania ku kreatívnemu mysleniu. Základným kameňom tejto zmeny je kvalitný učiteľ, ktorý musí byť dostatočne ohodnotený. Pripravíme súbor opatrení, ktorého cieľom bude prepojenie škôl na prax a schopnosť slovenských študentov konkurovať tým najlepším v Európe," uvádza strana na svojej stránke.