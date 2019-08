Ministerstvo kultúry sa rozlúčilo s domotanou hovorkyňou: Ďalší neúspech pre nádejnú missku

Ministerstvo kultúry zrušilo komunikačný odbor, zistil to spravodajský portál tlačovej agentúry SITA WebNoviny.sk. Ako informujú WebNoviny.sk, z webstránky ministerstva kultúry zmizol kontakt na odbor, ktorý mal na starosti komunikáciu s médiami. Podľa informácií WebNovín.sk z prostredia ministerstva kultúry odbor bol zrušený a novinárske otázky majú po novom riešiť priamo v kancelárii ministerky kultúry Ľubice Laššákovej.

V mene ministerstva doteraz komunikovala Barbora Palovičová. Oddnes sa majú novinári obracať na generálneho riaditeľa kancelárie ministerky Petra Hajnalu. Po niekoľkých hodinách čakania na reakciu z ministerstva prišla nasledujúca odpoveď: „V rámci organizačnej zmeny došlo k presunutiu kompetencií komunikačného odboru priamo pod kanceláriu ministerky,” dodávajú WebNoviny.sk.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Trapas pred kamerou

Hovorkyňa ministerstva kultúry Palovičová sa zviditeľnila potom, čo sa na sociálnej sieti objavila nezostrihaná reportáž. Na videu Palovičovej robilo problém reagovať na otázky na vopred dohodnutom rozhovore s redaktorkou TV Markíza. Po jeho uvernení sa na rezort strhla vlna kritiky.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

História zamestnankyne ministerstva však odkryla naujímavé skutočnosti. Doteraz celkom neznáma blondínka sa totiž v minulosti objavila na televíznych obrazovkách. Bola v rovnakom ročníku súťaže Miss Universe s Máriou Troškovou. Zúčastnila sa niekoľkých súťaží krásy a neúspešne skúšala preraziť v modelingu.

Na jachte v Monaku

Keďže jedenásť rokov pôsobila v Lúčnici ako sólistka, učarovala mnohým. Medzi nimi bola aj bohatá vrstva mužov z finančnej skupiny J&T. Spolu s ďalšími finalistkami Miss ju pozvali na preteky formuly 1 do Monaka a okrem toho si uživali aj na jachte, o čom sa zverila v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Práca na ministerstve

Neskôr preto skúsila šťastie v televízii TA3, kde sa chcela stať moderátorkou správ, no veľmi neohúrila. Na to skúsila šťastie na ministerstve. Podľa rezortu sa predtým nepoznala ani s Laššákovou ani s Pellegrinim a bola zamestnaná v súlade so všetkými právnymi predpismi. Hovorkyňou sa stala v polovici apríla tohto roka.

Známa zo zlatých čias Miss Universe

Ročník Miss Universe 2007 bol naozaj unikátny. Mnohé dievčiny z ročníka sú dnes slávne, niektoré inak, ako by chceli. V tom roku totiž súťažila aj bývalá hlavná štátna radkyňa Roberta Fica Mária Trošková.

(vľavo) Barbora Palovičová, (úplne vpravo) Mária Trošková Zdroj: Tip čitateľa

Keď sa po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky prevalili informácie o jej obchodnom aj osobnom vzťahu s Antoninom Vadalom, na svojom poste skončila. Okrem toho bola v ročníku aj Saganova manželka Katarína. K dvom dámam teraz pribudla aj Barbora Palovičová.