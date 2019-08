Tajné stretnutie v Smere! Pellegrini u Fica, VIDEO prišiel aj Kaliňák

Schôdzka, na ktorej sa zišli aj podpredsedovia strany vrátane Roberta Kaliňáka, ktorý sa už ale politicky neangažuje, sa malo niesť v utajení. Na mieste sa ale napriek tomu nachádzali niekoľkí novinári. V médiách je známe aj to, že nie vo všetkých témach dochádza medzi predsedom Ficom a premiérom Pellegrinim ku zhode. Možno predpokladať, že aj toto bolo zámerom stretnutia vyšších predstaviteľov Smeru.

Bežný obed

Pellegrini sa dnes s predsedom strany Robertom Ficom nerozprával o svojej politickej budúcnosti. Povedal to novinárom po stretnutí s Ficom v centrále strany. Podľa jeho slov sa k politickej budúcnosti vyjadrí až na rokovaní vlády SR, ktoré bude v závere augusta. Pellegrini označil stretnutie za obyčajný pracovný obed.

Predseda vlády odišiel z centrály okolo pol druhej poobede. "Mali sme pracovný obed s pánom predsedom. Nič zaujímavé, čo by stálo za takú veľkú pozornosť. Dotkli sme sa viacerých pripravovaných zákonov, ktoré budú predložené na septembrovej schôdzi. My si vieme každý povedať svoje jasné postoje. Plánujeme sa teraz stretávať viackrát. Toto bol len štandardný obed," uzavrel Pellegrini.

Pondelkové stretnutie označil za štandardný pracovný obed. "Vymieňali sme si názory, konzultovali veci," priblížil s tým, že nič dramatické sa nedialo. Podľa jeho slov sa dotkli viacerých oblastí, napríklad stratifikácie nemocníc či niekoľkých návrhov zákonov, ktoré budú predložené na septembrovej schôdzi v Národnej rade SR.

Som na politickom dôchodku a na dôchodku určite aj ostanem​

Podpredseda Smeru-SD a exminister vnútra Robert Kaliňák o sebe tvrdí, že je na politickom dôchodku. To, že nebude na kandidátke Smeru-SD v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, nevylúčil ani nepotvrdil. Otvorene nepotvrdil ani to, či v nadchadzajúcich voľbách bude za stranu Smer-SD kandidovať bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Vyjadril sa o ňom však kladne.

"Ja som sa politicky narodil tu, som zakladajúcim členom tejto strany," skonštatoval v pondelok po stretnutí predstaviteľov strany. Dodal, že v strane naďalej ostáva. Nepovažuje za zvláštne, keby podpredseda strany nebol na kandidátke do volieb. "Som na dôchodku a na dôchodku určite aj ostanem," dodal.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Situáciu v strane považuje za dobrú, podľa svojich slov nevie o napätí medzi predsedom strany Robertom Ficom a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Na otázku, či by mal byť lídrom strany do volieb Fico, neodpovedal. "Všetky takéto veci sú vnútrostranícka záležitosť," zdôraznil v súvislosti s kandidátkou a dodal, že najskôr by sa o nej mali dozvedieť členovia strany.