Slovensko má problém: Podľa kontrolného úradu hrozí nesplnenie klimatických cieľov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Slovensku hrozí, že nesplní svoje klimatické ciele, ku ktorým sa zaviazalo v rámci Európskej únie. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), ktorý preveroval, aké kroky robia zodpovedné ministerstvá v jednotlivých oblastiach. Na základe kontrolných zistení pritom skonštatoval, že existuje riziko nesplnenia záväzného slovenského cieľa, a to dosiahnutie 14-percentného podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej národnej spotrebe do roku 2020. Rezervy vidia kontrolóri aj v podpore elektromobility, či pri výrobe pokročilých biopalív, kde taktiež hrozí nesplnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii.