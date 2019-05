Labutí príbeh z Bratislavy dojal Slovensko: FOTO Smrť pre plastový odpad, obava o nevinné mláďatká

Napriek strachu verejnosti sa totiž druhý rodič o svoje potomstvo vzorne stará. Ak by sa tak nestalo, museli by zasiahnuť pracovníci Štátnej ochrany prírody a mláďatá z miesta odniesť. Labuť uhynula uplynulý piatok, mala byť vyhladovaná po dlhom sedení na vajíčkach. Po skonzumovaní plastu sa začala dusiť.

To, čo sa stalo, vyvolalo diskusiu nielen o plastovom odpade v prírode, ale tiež o tom, že ľudia zvieratám nechtiac ubližujú ich prikrmovaním. Labutiam totiž pečivo spôsobuje choroby, dokonca môže zapríčiniť aj ich smrť. Netreba tiež zabúdať na to, že pečivo znečisťuje vodu. "Prosím, ak sa nimi chcete ísť pokochať na Štrkovecké jazero, je to veľmi pekné. Ale nekŕmte ich, už sa to nemá, a pozorujte ich potichu," podotkol na sociálnej sieti aj starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Dodal, že ak ľudia uvidia na zemi plasty či iný odpad, mali by ich jednoducho zdvihnúť a zahodiť do najbližšieho koša. "Ak by každý z nás návštevníkov upratal len jeden kus odpadu, zajtra je tu úplne čisto," poznamenal.

Starostlivý otecko

A ako sú na tom mláďatká? Je o ne dobre postarané, po celý čas na ne dohliada ich ocko. "Nespustí ich z očí. Niektoré zvieratá akoby mali viac empatie, ako niektorí ľudia..." napísal Chren.

