Smutné VIDEO labutej lásky: Užialený samec znáša ďalšiu bolesť, príbeh dojal Slovensko

Uplynul len týždeň, čo sme vás informovali o krásnej labutej rodinke, ktorá sa stala okrasou Štrkoveckého jazera v bratislavskom Ružinove. Tvoril ju samec, samica a ich tri mláďatká.

Bohužiaľ, labuť, ktorej sa len nedávno vyliahli, zomrela. Po dlhom sedení na vajíčkach bola vyhladovaná, no kvôli nezodpovedným ľuďom, ktorí do prírody vyhodili odpad, sa mala zadusiť plastom.

A keďže labutia láska spočíva v absolútnom splynutí s partnerom, hrozilo, že samec zahynie tiež a mláďatá by ochranári museli z miesta odniesť.

Našťastie, stal sa pravý opak. Užialený samec sa ukázal ako vzorný „otecko“. „Nespustí ich z očí. Niektoré zvieratá akoby mali viac empatie, ako niektorí ľudia...“ uviedol nedávno starosta Ružinova Martin Chren.

Včera však verejnosť zasiahla smutná správa. O jedno mláďa labutí rodič prišiel. Z vyjadrenia správcu facebookovej stránky Štrkovecké jazero vyplýva, že bolo ukoristené.

Na videách je vidieť, ako samec smúti za svojou polovičkou a mláďatkom, ďaleko od svojich zvyšných.

„Umrelo mláďa labute – zaútočila naňho kuna alebo lasica. Veterinár potvrdil, že zomrelo zdravé. Samec je veľmi smutný,“ povedal pre topky.sk správca stránky, kde zároveň dodáva, že pitva nepreukázala nijakú chorobu.

„Zvládli sme noc. Malinké sú životaschopné. Tatino je smutný, nevychádza z vody. Našťastie, malé majú pud sebazáchovy a aj keď občas vybehnú do trávy, vrátia sa k nemu. Čo ma trápi, je jeho apatia. Nesyčí na ľudí v blízkosti. Na mňa to nerobí, ale ani na cudzích... Začal papať, ale musím mu nosiť do vody trávu. Ďakujem všetkým za povzbudivé správy. Robím, čo sa dá,“ znejú dojemné slová o labuťom príbehu. Podľa správcu stránky je v tejto chvíli pre mláďatá najdôležitejšie to, aby konzumovali trávu, lebo samec nevychádza z vody. „Nech sa ľudia nepribližujú, aby sa mohli v pokoji kŕmiť a rásť. Keď sa tam niekto pohybuje, utekajú za tatom do vody,“ vysvetlil.