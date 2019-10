Labutí príbeh z Bratislavy roztápal srdcia: Po tragédii radostná správa, ľudia sa nestačia čudovať!

Práve nezodpovednosť občanov totiž spustila lavínu smutných udalostí. Spočiatku bolo všetko ideálne, párik majestátnych vtákov s tromi mláďatkami zdobil Štrkovecké jazero. Mama labuť však jedného dňa s potravou skonzumovala aj kúsok plastu. A to sa jej stalo osudným. Udusila sa.

Zdroj: Facebook:Štrkovecké jazero

Potom nasledovali ďalšie smutné správy. Mláďatká postupne jedno za druhým odchádzali do vtáčieho neba za matkou. Dôvodom bola napríklad infekcia, ktorú mohlo vo vode spôsobiť rozkladajúce sa pečivo.

Párik okrídlencov

Príroda si ale našla cestu. Na Štrkoveckom jazere sa už od začiatku októbra začali znova objavovať labute. Krásna farebná jeseň je teda ešte krajšia pri pohľade na tento párik okrídlencov.

Obavy z toho, že ľudia sú nepoučiteľní, však pretrvávajú. "Bola by som všetkým nesmierne vďačná za to, že budú viac empatickí a chrániaci to, čo sme už raz stratili. Prosím, nebojte sa upozorniť ľudí slušným a láskavým prístupom, pokiaľ sa nevedia správať," odporučili smerom k verejnosti na facebookovej stránke Štrkovecké jazero.

Čo by ste teda nemali v žiadnom prípade robiť? Labute rozhodne nekŕmte pečivom, ktoré je nebezpečné nielen pre ne, ale aj pre kačice či ryby v jazere. Pozor treba dať aj v prípade, že v okolí jazera venčíte psa, ktorý môže vtáky ohroziť. V neposlednom rade netreba zabúdať na ochranu pred znečisťovaním prírody. Práve odhodené plasty sa už raz pod smrť labute na Štrkoveckom jazere podpísali.

Zdroj: Facebook/Štrkovecké jazero ​

Ak predsa len chcete labute prikrmovať, vhodný je vtáčí zob, obilie, obilné vločky, kukurica, hrášok, varená ryža, nasekaný šalát či bobule hrozna bez kôstok. "Odborníci upozorňujú, že ak už chceme labute a kačky kŕmiť, mali by sme tak robiť iba v zime a začiatkom jari. Ak ich budeme prikrmovať aj v teplých mesiacoch, stratia postupne potrebu dokázať si zaobstarať potravu sami," dodávajú na stránke jazera.