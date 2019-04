Šokujúce odhalenie: FOTO známej bryndze, v ktorej sa preukázala nebezpečná baktéria!

BRATISLAVA – Pozitívny nález na baktériu Listeria monocytogenes bol zistený v slovenskej plnotučnej bryndzi od značky Tami, konkrétne vo výrobnej dávke L02101. Získaná Listeria m. sa síce nemusí klinicky prejaviť, no pri požití kontaminovanej potravy či vody hrozia vážne ochorenia.

Potravinoví inšpektori zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR v rámci úradnej kontroly potravín vykonali odber vzorky výrobku "Tami bryndza plnotučná 125g" s číslom šarže L02101 a dátumom spotreby do tohtoročného 30. apríla. Výrobcom je Syráreň Havran a.s. so sídlom v Senici.

Zdroj: ŠVPS SR

Čítajte aj: Šokujúce odhalenie v zdravej maškrte: FOTO Obsahovala nadlimitné množstvo karcinogénnej látky

„Vo výrobku bol zistený pozitívny nález Listeria monocytogenes v 5/5 vzorkách,“ informovala vládna organizácia s tým, že výrobok sa sťahuje z trhu.

Čo je Listerióza?

Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza. Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní alebo pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava. Inkubačný čas je 1 až 4 týždne.

Získaná Listeria m. sa nemusí klinicky prejaviť. Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripomínajúca infekčnú mononukleózu.

Pri všetkých prejavoch choroby je rozhodujúci imunitný stav a vek človeka. Najviac sú ohrození starší ľudia, tehotné ženy a ľudia s oslabeným imunitným systémom.