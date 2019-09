IKEA sťahuje z predaja nebezpečnú súpravu pre deti: Ak ju máte doma, prestaňte ju používať

Aj napriek testovaniu firma dostala upozornenia, že gombík na podbradníku by sa mohol uvoľniť, čo predstavuje pre deti riziko udusenia. Zákazníci, ktorí zakúpený podbradník vrátia, dostanú ako náhradu podobný výrobok alebo im v plnej výške vrátia peniaze. Pri vrátení nie je nutné predložiť doklad o kúpe.

Zdroj: IKEA

Podbradníky s rovnakým názvom MATVRA, no v zelenej a žltej farbe so vzorom ovocia a zeleniny, sú podľa vyjadrení spoločnosti IKEA bezpečné na používanie. Majú totiž iný tvar a sú vyrobené z iného materiálu. Spoločnosť IKEA na Slovensku prevádzkuje jeden obchodný dom v Bratislave, a to od roku 1992. História skupiny IKEA siaha do roku 1943, kedy spoločnosť založil vo Švédsku Ingvar Kamprad.