Bratislava dostala pokutu za zabezpečenie starostlivosti o zeleň, reaguje aj bývalý primátor

Pokuta bola vyčíslená na 83.575 eur. Súčasné vedenie bratislavskej samosprávy sa však rozhodlo zistenia ÚVO rešpektovať, a preto uhradí sankciu zníženú o 50 percent na sumu 41.787 eur. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Hlavné mesto v apríli 2018 uzatvorilo zmluvu na zabezpečenie starostlivosti o mestskú zeleň za vyše 1,6 milióna eur. "Tak ako v prípade zimnej údržby, aj tu bolo použité priame rokovacie konanie. Mesto odôvodňovalo použitie tohto postupu časovou tiesňou, keďže riadne verejné obstarávanie nebolo v tom čase ukončené a bolo potrebné zabezpečiť starostlivosť o zeleň," spresnil Bubla.

Porušenie zákona o verejnom obstarávaní

ÚVO však identifikoval v tomto obstarávaní porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré podľa úradu mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. "Mesto dostatočne nepreukázalo, že skutočnosti, ktorými odôvodňovalo použitie priameho rokovacieho konania, možno považovať za mimoriadnu udalosť spĺňajúcu podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní," spresnil hovorca.

ÚVO stanovil pokutu pre hlavné mesto vo výške päť percent zo zmluvnej ceny, teda vo výške 83.575 eur. Vzhľadom na zistené pochybenia mesto súhlasilo s uložením pokuty zníženej o 50 percent na sumu 41.787 eur. Poskytovateľa komplexnej starostlivosti o zeleň má mesto Bratislava momentálne zabezpečeného cez rámcovú dohodu, ktorá bola uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky.

Reakcia exprimátora hlavného mesta

Nesrovnal na margo udelenej pokuty pripomenul, že zabezpečenie údržby zelene je zákonnou povinnosťou hlavného mesta. "Všetky úkony smerujúce k splneniu tejto povinnosti boli realizované odbornými útvarmi magistrátu, v zmysle príslušných právnych predpisov. Vedenie mesta ma zákonnú povinnosť brániť záujmy Bratislavy všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami, inak mestu vznikajú úplne zbytočné náklady," vyhlásil bývalý primátor.

Ide o druhú pokutu pre Bratislavu pre pochybenia pri verejnom obstarávaní. Prvú hlavné mesto dostalo za porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby v Bratislave. To zabezpečovalo v decembri 2018 predchádzajúce vedenie hlavného mesta na čele s bývalým bratislavským primátorom Nesrovnalom. Pokuta bola úradom vyčíslená na 388.006 eur s tým, že pokiaľ bratislavská samospráva bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom zníži o 50 percent na sumu 194.003 eur.

Mesto sa rozhodlo aj v tomto prípade rozhodnutie ÚVO rešpektovať a zaplatilo nižšiu pokutu. "My sme postupovali zákonným spôsobom a s cieľom zabezpečiť službu, ktorá je pre hlavné mesto nevyhnutná," uviedol Nesrovnal na margo pokuty za zimnú údržbu. Všetky úkony boli podľa jeho slov realizované odbornými útvarmi magistrátu v zmysle príslušných právnych predpisov. „O postupe bol podrobne informovaný aj novozvolený primátor Vallo," podotkol.