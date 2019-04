Generálna prokuratúra prehovorila: O čom bolo rozpútanie pekla aj odchody Šufliarskeho a Vaneka

Verejnosť si dobre pamätá na povestné slová generálneho prokurátora, ktorý po tragickej vražde vo februári minulého roka vyhlásil, že rozpúta peklo. "Slová „o rozpútaní pekla“, ktoré vtedy povedal, s odstupom času „zľudoveli“ a pána generálneho prokurátora mrzí, že sa pre niektorých stali symbolom výsmechu, cynizmu, či nenávisti voči jeho osobe," vysvetlila pre Topky hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

generálny prokurátor Jaromír Čižnár Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa hovorkyne vtedy Čižnár doslova povedal: “Keby sa preukázalo, že tento skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou nebohého novinára a jeho družky, tak ja tu rozpútam peklo. Peklo také, že sa urobí všetko preto, aby sa to objasnilo.“. Zároveň dodáva, že prokuratúra má významný podiel na doterajšom stave vyšetrovania tohto skutku.

"V rekordne krátkom čase, v priebehu pár týždňov (zvyčajne to trvá aj pol roka) sa podarilo zriadiť medzinárodný vyšetrovací tím. Jaromír Čižnár sa osobne zúčastnil na jeho kreovaní na rokovaniach so zahraničnými partnermi na pôde Eurojustu. Vyšetrovací tím, ktorý bol na Slovensku vytvorený a ktorý naďalej intenzívne pracuje na objasnení tejto úkladnej vraždy, posilnili svojou pomocou aj medzinárodné zložky FBI, či Europolu." vyjadrila sa Predajňová v mene generálnej prokuratúry.

Keď sa farmári obrátili na prokuratúru

Prokuratúra bola útočiskom aj pre farmárov v čase, keď bola predmetom rozpravy problematika šikanovania viacerých poľnohospodárov. Podľa prokuratúry to boli práve oni, ktorí prijali zástupcov samostatne hospodáriacich roľníkov. "Ako bolo po stretnutí medializovaní zo strany farmárov, ocenili prijatie a prístup generálneho prokurátora, ktorý, ako tvrdia „konečne ich niekto prijal, zaujímal sa o ich problémy a chce to riešiť.“ Nie je pravdou, že táto problematika skončila len „kritikou ministerky G. Matečnej.“ Vedenie GP SR prijalo zástupcov samostatne hospodáriacich roľníkov už štyrikrát. Sú vedené desiatky trestných konaní, viacerým osobám boli vznesené obvinenia," prezentovala svoje stanovisko prokuratúra aj ako reakciu na kritický komentár poslankyne Remišovej na portáli Aktuality.sk.

Predajňová zároveň dodala, že práve oni boli aktívni v analýze posledného článku Jána Kuciaka, ktorý hovoril aj o prideľovaní agrodotácií a na základe týchto informácií preskúmali desiatky spisov, vydali sa zároveň pokyny na začatie trestných stíhaní. Zároveň podčiarkla, že pre niektorých prokurátorov to malo aj personálne konzekvencie.

Posty Vaneka a Šufliarskeho

Po tom, ako na verejnosť vyplávali skutočnosti o komunikácii námestníka generálneho prokurátora Reného Vaneka s podozrivou v rámci objednávky viacerých vrážd Alenou Zsuzsovou, a esemesky prvého námestníka Petra Šufliarskeho s Mariánom Kočnerom, ktorý už je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sa na prokuratúre udiali ďalšie zmeny. Aj k tým sa inštitúcia vyjadrila.

Peter Šufliarsky, Jaromír Čižnár a René Vanek. Zdroj: TASR - Marko Erd

"Ako bolo medializované, nemal (pozn. Jaromír Čižnár) o týchto skutočnostiach informácie. Aj tu opäť konal iniciatívne. Renému Vanekovi odobral poverenie na výkon funkcie námestníka generálneho prokurátora pre netrestný úsek, po rozhovore s P. Šufliarskym – sa vzdal funkcie prvého námestníka generálneho prokurátora," uviedla Predajňová.

Predajňova navyše dodala, že Čižnár práve v prvom roku po nástupe do funkcie podal viac ako 20 návrhov na disciplinárne konanie prokurátorov. Vyvodzoval disciplinárne alebo iné konzekvencie pre prokurátorov, ktorí pochybili. "Bol to práve Jaromír Čižnár, ktorý začal od nástupu do funkcie konať ex offo. Ak sa dozvedel, že by mohol byť spáchaný trestný čin, resp. že je podozrenie z nezákonnosti, bol to on, ktorý inicioval konanie. Dôkazom toho sú desiatky medializovaných prípadov. (Pozn. bol to práve Jaromír Čižnár, ktorý dal opätovne otvoriť prípad L. Bašternáka, ktorý je právoplatne odsúdený a odpykáva si svoj trest)," spresnila Predajňová.

Prokuratúra pod vedením Čižnára

Podľa informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry sa po príchode Jaromíra Čižnára do funkcie prijali viaceré opatrenia. Medzi nimi spomína napríklad pravidelné previerky trestných veci a ich vybavenosť, ktoré sa robia každé 3 mesiace. "Hneď po nástupe do funkcie (2013) sa podarilo znížiť vybavenosť trestných veci za 1 rok o viac ako 20%, vybavenosť trestných vecí starších ako 2 roky klesla o vyše 40% a vybavenosť trestných vecí starších ako 3 roky klesla o vyše 50%. Dovtedy aj viaceré, niekoľko rokov trvajúce trestné veci sa podarilo ukončiť," tvrdí Predajňová.

Jaromír Čižnár a Andrea Predajňová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Navyše boli prijaté opatrenia, aby mohli prokurátori zo svojej funkcie apelovať na súdy, čím by prispeli k zrýchleniu súdnych konaní. "V prípade, ak ide o prečin a súd nevytýčil konanie do 6 mesiacov, podáva prokurátor sťažnosť pre nečinnosť sudcu. Ak ide o zločin a súd nevytýčil konanie do 1 roka, podáva prokurátor sťažnosť pre nečinnosť sudcu," uvádza hovorkyňa, ktorá tiež dodáva, že práve ich orgán sa aktívne zapojil do tzv. Daňovej kobry a svojím apelom dosiahol aby bol zákonne ukotvený napríklad trestný čin úžery.