Adelu Vinczeovú pozná každý, ale... moderátorka má aj sestru! FOTO Žiadna podoba

BRATISLAVA - Známa moderátorka Adela Vinczeová vyrastala v umelecky založenej rodine a už roky patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského šoubiznisu. Kým ona žije verejným životom pred kamerami, jej staršia sestra Mária si zvolila úplne inú cestu – tichšiu, duchovnú a mimo pozornosti médií. Pozrite, ako vyzerá!
Adela Vinczeová je Slovákom veľmi dobre známa. Väčšina verejnosti ju vníma ako moderátorku, ktorá sa nestratí v žiadnej situácii – má pohotové reakcie, jasné názory a schopnosť vyjadriť sa trefne a s nadhľadom. Je známa svojím inteligentným humorom, prirodzeným šarmom a pozitívnou energiou, ktorou si dokáže získať divákov naprieč generáciami. Práve kombinácia profesionality, vtipu a autenticity z nej urobila jednu z najvýraznejších tvárí slovenského mediálneho priestoru.
Adela je dcérou známeho spisovateľa, publicistu a bývalého politika Jozefa Banáša a výtvarníčky Márie Banášovej. Jej otec pôsobil v diplomatických službách, najskôr ako tlačový atašé v Berlíne a neskôr ako zástupca veľvyslanca vo Viedni. Aj vďaka tomu mala Adela možnosť vyrastať v medzinárodnom prostredí, ktoré formovalo jej rozhľad, jazykové schopnosti a otvorenosť voči svetu. Detstvo strávila vo východnom Nemecku spolu so svojou staršou sestrou Máriou. Hoci vyrastali v rovnakom rodinnom zázemí, ich životné cesty sa postupne začali výrazne rozchádzať.
Zatiaľ čo sa Adela rozhodla pre verejný život a dokázala sa presadiť v slovenskom šoubiznise, jej sestra Mária si zvolila skôr pokojnejšiu a introvertnejšiu cestu mimo svetiel reflektorov. Mária Banášová sa drží v úzadí a jej príbeh sa vyvíjal úplne iným smerom. Ako je možné vidieť na jej sociálnych sieťach, venuje sa tarotu a duchovným témam, ktoré ju zjavne napĺňajú.
Jej životný štýl, hodnoty aj spôsob sebavyjadrenia sa výrazne líšia od mediálne známej sestry. Každá z nich si našla vlastnú cestu a spôsob, ako sa realizovať a byť spokojná. Hoci sú sestry a majú spoločné korene, ich podobnosť by ste hľadali len márne. Rozdiely sú viditeľné nielen v ich profesijnom zameraní, ale aj vo výzore. Veď pozrite sami.