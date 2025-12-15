Rokovanie o mieri na Ukrajine: Rusko chce od Západu neskutočné záruky! Zasiahnu aj Slovensko

MOSKVA: Diskusie o možnej mierovej dohode pre Ukrajinu otvárajú aj tému bezpečnosti celej Európy. Moskva tlačí na návrat k usporiadaniu spred roku 1997 – teda do čias, keď Slovensko, Česko či Poľsko ešte neboli členmi NATO.
Moskva hrá vysoko: mier výmenou za prepísanie Európy
Ruská predstava o ukončení vojny na Ukrajine nesmeruje len k územným kompromisom. Podľa informácií denníka Financial Times sa Moskva spolu s Washingtonom snaží Kyjev dotlačiť k rozsiahlym ústupkom, ktoré by znamenali nielen stratu územia, ale aj zásadnú zmenu bezpečnostnej architektúry Európy.
Jednou z kľúčových ruských požiadaviek je návrat NATO k hraniciam spred roku 1997. To by sa dotklo krajín strednej a východnej Európy – vrátane Slovenska, Česka, Poľska či pobaltských štátov, ktoré do Aliancie vstúpili až neskôr.
Územia, ktoré Rusko ani neovláda
Podľa dostupných informácií má byť súčasťou tlaku na Ukrajinu aj požiadavka, aby sa vzdala častí Donbasu, ktoré ruská armáda v súčasnosti nekontroluje. Ide približne o štvrtinu Doneckej oblasti a časť Luhanska.
Pre Kyjev by to neznamenalo len politickú porážku. Spolu s týmito územiami by prišiel o dôležité obranné línie a opevnenia, ktoré dnes brzdia ruský postup. Bez nich by sa Ukrajina stala výrazne zraniteľnejšou voči ďalším vojenským tlakom.
Lavrov hovorí o „relevantných návrhoch“
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov naznačil, že Moskva považuje svoje staré bezpečnostné požiadavky za stále aktuálne. Pripomenul návrhy, ktoré Rusko predložilo USA a NATO ešte v decembri 2021 – krátko pred začiatkom invázie.
„Tieto návrhy zostávajú plne relevantné a môžu slúžiť ako východisko pre ďalšie diskusie,“ vyhlásil Lavrov v súvislosti s možnou mierovou dohodou.
V praxi by to znamenalo stiahnutie síl NATO z území, ktoré sa stali súčasťou Aliancie po roku 1997. Okrem Česka a Poľska by sa to dotklo aj Slovenska a ďalších krajín bývalého východného bloku.
Dvojité pravidlá bezpečnosti
Lavrov zároveň tvrdí, že žiadny štát by nemal posilňovať vlastnú bezpečnosť na úkor iných. Zároveň však opakuje, že každá krajina má právo zvoliť si vlastné bezpečnostné aliancie.
Prečo by sa tento princíp nemal vzťahovať na Ukrajinu či ďalšie štáty východnej Európy, ruská diplomacia nevysvetľuje.
Varovanie z USA: Rusko sa nezastaví
Pred ústupkami Moskve varuje aj bývalý veliteľ amerických síl v Európe Ben Hodges. V rozhovore pre ruský exilový portál Meduza upozornil, že Rusko sa s čiastočnými územnými ziskami nikdy neuspokojí.
Podľa Hodgesa by akýkoľvek kompromis, ktorý oslabí Ukrajinu alebo NATO, len povzbudil Moskvu k ďalším požiadavkám – a ohrozil by bezpečnosť celej strednej Európy.