HRÔZA vo výške tisícok metrov: Parašutista UVIAZOL na chvoste lietadla! VIDEO Zábery berú dych

AUSTRÁLIA - Minúty, ktoré rozhodovali o živote a smrti. Parašutista počas kaskadérskeho skoku uviazol tisíce metrov nad zemou, keď sa jeho padák nebezpečne zamotal o chvost lietadla. Dramatické zábery, ktoré austrálske úrady zverejnili až po ukončení vyšetrovania, ukazujú okamihy absolútneho chaosu – a zázračný únik pred tragédiou.
Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy vo štvrtok zverejnil dramatické zábery z incidentu, pri ktorom parašutista zostal visieť tisíce metrov nad zemou po tom, ako sa jeho padák nebezpečne zamotal o chvost lietadla. Hoci situácia vyzerala beznádejne, parašutista prežil. K udalosti došlo ešte v septembri počas kaskadérskeho zoskokového manévru, no verejnosť sa o nej dozvedá až teraz, po ukončení oficiálneho vyšetrovania.
Skupina 16 parašutistov mala vyskočiť z lietadla vo výške približne 4 600 metrov a vo vzduchu vytvoriť formáciu, ktorú mal zaznamenať kameraman medzi nimi. V momente, keď sa prvý parašutista priblížil k otvoreným dverám lietadla, sa však situácia náhle zvrtla a nastal chaos. Na zverejnenom videu je vidieť, ako sa mu nečakane otvoril záložný padák. Ako uvádza agentúra SITA, dôvodom bolo, že rukoväť jeho aktivácie sa zachytila o krídlo lietadla.
Napokon bezpečne pristál na zemi
Podľa úradu parašutista pohotovo zareagoval – nožom prerezal šnúry záložného padáka, čím sa oslobodil od lietadla. Následne sa mu podarilo otvoriť hlavný padák a bezpečne pristáť na zemi.
Incident však neostal bez následkov ani pre samotné lietadlo. Jeho chvost utrpel značné poškodenie, čo pilotovi výrazne obmedzilo kontrolu nad strojom. Ten okamžite vyslal núdzový signál, no napriek vážnej situácii sa mu podarilo lietadlo bezpečne priviesť späť na zem.