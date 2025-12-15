Vláda nedovolí ublížiť Maďarom žijúcim na Slovensku, tvrdí Szijjártó

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda využije všetky prostriedky na to, aby nebolo ublížené príslušníkom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. K otázke zákona o kriminalizácii spochybňovania Benešových dekrétov to podľa agentúry MTI uviedol v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Šéf rezortu v reakcii na novinársku otázku dodal, že maďarská strana situáciu analyzuje a konzultuje so slovenskou vládou. Po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci Szijjártó uviedol, že „tak ako v uplynulých 15 rokoch bude národná vláda naďalej poskytovať všetku podporu maďarským komunitám za hranicami“.
„Chcel by som podčiarknuť, že príslušníci maďarskej menšiny na Slovensku sa rovnako ako doteraz môžu naďalej spoľahnúť na podporu maďarskej vlády vo všetkých ohľadoch. Neustále analyzujeme právnu situáciu, sme v neustálom kontakte s lídrami strany Maďarskej aliancie zastupujúcej Maďarov žijúcich na Slovensku, rovnako ako som v neustálom kontakte so slovenskými politickými lídrami,“ zdôraznil Szijjártó.
Žiaden Maďar nebude poškodený
„S ministrom zahraničných vecí (Jurajom Blanárom, pozn. TASR) sme o tejto otázke hovorili niekoľkokrát, naposledy pred pár minútami tu v Bruseli. A hovoril som aj s predsedom slovenského parlamentu (Richardom Rašim). Všetci nás ubezpečili, že nariadenie nie je namierené proti maďarskej národnostnej komunite, ale toto nariadenie existuje, takže v právnej a politickej analýze situácie budeme v najbližších dňoch pokračovať čo najdôkladnejšie,“ dodal maďarský minister, podľa ktorého je maďarská vláda odhodlaná zabezpečiť, aby v dôsledku tejto novej legislatívy nebol žiadny Maďar poškodený.
Národná rada SR schválila vo štvrtok (11. 12.) novelu Trestného zákona, ktorá okrem iného zavádza trestnú zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“.