Randenie čaká REVOLÚCIA: Odborníci tvrdia, že rok 2026 všetko zmení! TOTO dnes single ľudia odmietajú tolerovať

LONDÝN - Podľa odborníkov na randenie čaká single ľudí v roku 2026 revolúcia. Čaká nás viac otvorenosti, emocionálnej úprimnosti a jasnej komunikácie, ktoré majú z randenia spraviť jednoduchšiu a zábavnejšiu skúsenosť.
Randenie sa v roku 2026 výrazne zmení, tvrdia odborníci. Nové trendy odhaľujú, že single ľudia budú pristupovať k vzťahom otvorenejšie, úprimnejšie a emocionálne zrelšie než kedykoľvek predtým. Vývoj technológií a populárnosť zoznamovacích aplikácií poskytujú firmám množstvo dát o preferenciách ľudí a o tom, čo hľadajú u partnera.
Ako informuje na svojom webe portál Unilad, Tinder napríklad predpokladá, že rok 2026 bude rokom „žiadnych zmiešaných signálov“. „Máme toho dosť a randenie by nemalo byť ďalšou stresujúcou povinnosťou,“ povedala šéfka marketingu spoločnosti Tinder, Melissa Hobleyová. „Single ľudia hľadajú spojenie, ktoré je jednoduché, úprimné a trošku zábavné. Už nechcú preháňať každú správu a analyzovať každý zápas. Randenie má prinášať iskru, nie stres.“
Podľa Hobleyovej sa v roku 2026 prejaví energia úprimnosti a otvorenosti – ľudia budú hovoriť presne to, čo chcú, stáť si za svojimi presvedčeniami a viesť vzťahy s emocionálnou úprimnosťou. Byť emocionálne dostupný dnes nie je trápne, práve naopak – robí vás zaujímavým.
Rovnováha medzi slovami a pocitmi
Tinder počas výskumu oslovil 4 000 mladých single ľudí vo veku 18–25 rokov zo Spojených štátov, Veľkej Británie, Kanady a Austrálie. Zistili, že 64 percent respondentov považuje emocionálnu úprimnosť za najdôležitejšiu vlastnosť pri randení, zatiaľ čo 60 percent vyžaduje jasnú komunikáciu ohľadom úmyslov – tzv. „clear-coding“. Okrem toho odborníci očakávajú, že populárna bude aj tzv. „Emotional Vibe coding“, kedy ľudia kombinujú otvorené rozhovory s autentickým vyjadrovaním pocitov.
V prehlásení Tinder uviedol, že single v roku 2026 budú hľadať rovnováhu medzi slovami a pocitmi, prejavovať záujem o chemickú chémiu vo vzťahu bez emocionálneho preháňania. 56 percent respondentov uviedlo, že najdôležitejšie sú úprimné rozhovory, 45 percent si želá viac empatie po odmietnutí a slovom roka by mala byť „nádej“. Jednoducho povedané – nádej je sexy a single ľudia sa ju neboja ukázať.
Nový štýl randenia
Rok 2026 tak sľubuje nový štýl randenia, kde otvorenosť, úprimnosť a emocionálna zrelosť budú mať prednosť pred komplikovanými hierarchiami signálov a hier. Pre všetkých, ktorí hľadajú svoju spriaznenú dušu, to vyzerá nádejne.