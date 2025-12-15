Herečka v spoločnosti ukázala prsia: Outfit vhodný akurát tak do postele!

LOS ANGELES - Stavila na poriadne odvážny kúsok! Herečka Madelaine Petsch (31) má vo svete šoubiznisu už svoje pevné miesto a dobre známa je aj mnohým Slovákom. Nedávno totiž v médiách hovorila o tom, ako sa jej u nás nakrúcalo a nešetrila chválami. Tentokrát na seba strhla pozornosť vďaka outfitu, v ktorom zavítala do spoločnosti.
Madelaine Petsch bola jedným z hostí na akcii The Actors Night, ktorú usporiadal magazín ELLE a organizácia Actor Awards. Krásna herečka na seba strhla značnú pozornosť. Na sebe totiž mala módnu kreáciu, vďaka ktorej ju nebolo možné prehliadnuť.
Šaty, ktoré si herečka obliekla, totiž pripomínali nočnú košeľu alebo negližé. Ich vrchná časť bola celkom priesvitná a pri pohľade na Madelaine bolo každému jasné, že podpresnku v ten večer nechala doma. Svoje prsia totiž sebavedomo ukázala. Hoci mnohé ženy by sa v takomto outfite cítili riadne nekomfortne, Petsch pózovala prítomným fotografom bez akéhokoľvek zaváhania.
31-herečka má šarmu na rozdávanie, avšak obdivovatelia majú smolu. Už nejaký ten čas randí so známym raperom menom Tygga. Ten bol v minulosti spájaný s rôznymi slávnymi ženami. Spomenúť možno speváčku Avril Lavigne, či Kylie Jenner a Blac Chynu, s ktorou má syna.
