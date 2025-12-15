Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska platí naďalej výstraha pred hmlou. Vo väčšine okresov treba počítať aj s poľadovicou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí predbežne do utorkového (16. 12.) obeda. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)
Poľadovica sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Tiež vo viacerých okresoch Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Prešov, Sabinov, Svidník a Turčianske Teplice. Výstraha tam platí predbežne do utorkového rána.