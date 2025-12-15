Najsmutnejšie Vianoce Jara Bekra: Na ten deň si pamätám úplne živo!

BRATISLAVA - Vianoce sú sviatky pokoja a mieru, kedy sa za jedným stolom stretáva celá rodina. Pre tanečníka Jara Bekra však už nikdy nebudú také, aké bývali. Pred pár mesiacmi mu totiž zomrela milovaná mama. Odhalil to až teraz, krátko pred sviatkami. Na ten deň, kedy mu zavolal otec, si spomína úplne živo.
Jara Bekra čakajú tento rok najsmutnejšie Vianoce. Prvýkrát budú totiž bez jeho milovanej mamy. Odhalil to na sociálnej sieti Instagram, kde opísal moment, kedy sa smutnú správu dozvedel. „Je tomu už niečo cez polrok. Ten pondelok si pamätám úplne živo. Slnko svietilo, bolo dosť teplo a ja som čistil bazén. Vyšiel som z neho a išiel si napustiť vodu do kýbla, a ako som sa zohol ku kohútiku, zazvonil telefón,“ opísal osudné chvíle tanečník.
Volal jeho otec. „Zodvihol som... Ostal som ticho a po chvíli iba povedal: "Idem za tebou." Neprejde deň, keď by som si nespomenul. Iba tak, alebo pri tých nejbežnejších veciach v dome, ktoré robím, ktoré si ma učila,“ priznal zronený syn. „Že oregano najprv podrvím v rukách a až po tom ho dávam do jedla, ktoré varím. Keď pečiem a špajlou zisťujem, či je cesto prepečené. Pri žehlení, ako si ma učila, ako žehliť límec a rukávy na košeli, že keď vyberám prádlo z práčky, ešte potočím bubon, aby som zistil, či tam neostal nejaký kúsok oblečenia,“ opísal Jaro.
„Ďakujem za to. Tieto Vianoce budú už iné. Ešte neviem ak oto bude presne, pretože som to ešte nezažil, ale máme vždy prestreté pre jedného navyše, takže sa vidíme,“ dodal Bekr, ktorý narážal na starý zvyk, prestrieť pri štedrovečernom stole jeden tanier navyše. Symbolizuje to štedrosť a otvorené srdce a je spomienkou na zosnulých členov rodiny.