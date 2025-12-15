NASA posiela ľudí späť k Mesiacu: Vaše MENO môže letieť do vesmíru! Stačí pár klikov

WASHINGTON – Americká vesmírna agentúra NASA ponúka verejnosti jedinečnú šancu poslať svoje meno do vesmíru v rámci pripravovanej misie Artemis II, ktorá po desiatkach rokov pošle ľudí späť okolo Mesiaca. Registrácia je jednoduchá a je zdarma, stačí pár klikov!
NASA opäť otvára brány pre všetkých fanúšikov astronómie a vesmíru. Tento raz nejde o to, kto bude sedieť v rakete, ale kto môže mať svoje meno uložené na palube družice, ktorá obletí Mesiac. V rámci kampane „Send Your Name with Artemis II“ totiž môžu ľudia z celého sveta poslať svoje meno na palubu kozmickej lode Orion, ktorá je súčasťou pripravovanej misie Artemis II – prvého pilotovaného letu NASA okolo Mesiaca za viac než 50 rokov.
Meno bude uložené vo vnútri Orionu
Zapojenie je jednoduché a úplne bezplatné, informuje portál ndtv.com. Záujemcovia sa musia zaregistrovať na oficiálnom webe NASA, kde vyplnia svoje meno, e-mail a zvolia si jazyk registrácie. Po odoslaní údajov si každý môže stiahnuť digitálny „boarding pass“ personalizovaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že jeho meno bude uložené na pamäťovej karte vo vnútri Orionu.
Registrácia je otvorená pre všetkých nezávisle od veku či štátnosti, no je potrebné stihnúť ju pred 21. januárom 2026, kedy sa registrácia uzavrie. Po tomto termíne už meno do misie zaradené nebude. Po odoslaní mena ho NASA navždy uchová vo vesmíre – na pamäťovej karte, ktorá preletí okolo Mesiaca a späť pri misii Artemis II.
Vo vesmíre sú už milióny mien
Artemis II je naplánovaný ako desaťdňový let, počas ktorého štyria astronauti – vrátane trojice z NASA a jedného člena Kanadskej vesmírnej agentúry – obletia Mesiac a vrátia sa bezpečne späť na Zem. Cieľom je overiť systém kozmickej lode Orion a ďalšie technológie, ktoré budú neskôr využité pri plánovaných misiách s ľudskou posádkou na samotný povrch Mesiaca či dokonca na Mars.
Táto iniciatíva nadväzuje na predchádzajúce kampane NASA, pri ktorých sa už milióny mien dostali v rámci rôznych misií do vesmíru – vrátane prvých testovacích letov a roverov na Mars. Zúčastnením sa tak môže ktokoľvek cítiť ako súčasť ďalšej kapitoly ľudského dobývania vesmíru a mať svoj kus „priestoru“ aj vo vlastnej rodinnej histórii.