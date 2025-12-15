Česko v SMÚTKU: Zomrela hviezda seriálu Třicet případů majora Zemana!

PRAHA - Fanúšikov seriálu Třicet případů majora Zemana zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 96 rokov zomrel herec, ktorého preslávilo práve účinkovanie v tomto počine. Josef Kubíček v ňom stvárnil kultového Brůnu.
Hoci herec hral v desiatkach titulov, diváci ho poznajú predovšetkým ako mladý Brůna z epizódy Studna seriálu Třicet případů majora Zemana. Túto úlohu si strihol ešte pred dosiahnutím päťdesiatky a po zvyšok života ho vďaka tomu ľudia spoznávali. Aktuálne však českú umeleckú scénu zasiahla smutná správa - ako informuje Blesk.cz, herec vo veku 96 rokov zomrel.
Smutnú správu oznámila Nadačnému fondu Jiřího Menzela dcéra Josefa Kubíčka, Dominika Fornerová. Práve tento fond totiž hercovi v poslednom roku života pomáhal finančne. „Odchod Josefa Kubíčka nás veľmi mrzí, zároveň sme ale radi, že naša pomoc mohla byť aspoň trochu užitočná,“ vyjadril sa fond na sociálnej sieti Instagram.
