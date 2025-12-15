DESIVÉ odhalenie inšpekcie: Slovenský výrobca dal OMYLOM do limonády ALKOHOL! Okamžite ju stiahli

PRAHA – Inšpekciu pri kontrole výrobkov prekvapilo zloženie ochutenej limonády istej slovenskej značky. Po tom, ako sa zistilo, že obsahuje alkohol, nasledovalo jej stiahnutie z regálov. V krátkej dobe ide už o druhý problém s ochuteným nápojom, ktorý bežne dostať v potravinách.
V obchodoch s potravinami ponúkali predajcovia ochutený nápoj, ktorý obsahoval alkohol napriek tomu, že sa na etikete sa nič nespomínalo. Ako uvádzajú Potraviny na pranýři, štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) na území ČR odhalila pri kontrole nealkoholickej limonády "Oppio origins bazový kvet" prítomnosť alkoholu. Tento nápoj slovenského výrobcu distribuuje na území ČR Košík.cz.
"V nápoji, ktorý bol označený ako nealkoholický, sa zistil obsah etanolu. Hodnoty boli vyššie, ako podľa príslušnej vyhlášky stanovuje prípustná hranica pre nealkoholické nápoje," vyhlásila SZPI.
Z regálov predajní tak ihneď stiahli produkt s referenčným číslom 25-000570-SZPI-CZ.. Išlo o sklenenú fľašu s viečkom o objeme 300 ml.
Oppio je slovenská značka, ktorá sa špecializuje na výrobu kombuch. Na svojich stránkach uvádza, že "Kombucha oppio." je prémiový fermentovaný nápoj z kvalitného čajového základu.
Problémy aj s ďalším nápojom
Len nedávno riešila česká inšpekcia problém s nápojom od DrWitt. Ochutená sýtená voda Antiox obsahovala menej vitamínu E, ako sa uvádzalo na etikete.
Problém sa však mal objaviť až počas skladovania. Po vystavení tepla a slnečnému žiareniu vitamínu E prirodzene ubúda.