Zhrozený Čižnár o spisoch farmárov z východu: Je to systémová chyba, chcem hovoriť s Matečnou

Generálna prokuratúra skúmala celkovo 36 spisov v prípade farmárov na východe Slovenska. Jaromír Čižnár opäť vyjadril svoje pohoršenie s tým, že táto kontrola dopadla ešte horšie, ako minule. V deviatich prípadoch dala GP pokyn na začatie trestného stíhania. Výsledky preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov. Pochybenia sa týkali okresnej prokuratúry v Michalovciach, v Košiciach I a v Košiciach-okolie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Situácia je ešte horšia

Trestné spisy sa skúmali na dvakrát, úrad špeciálnej prokuratúry preveril zo spomínaného počtu jeden spis. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár konštatoval, že ide o veľký počet pochybení. „Bohužiaľ, musím priznať, že teraz je to ešte horšie. Z 36 spisov sú pochybenia v desiatich, to je skoro 28%. Pokyn na začatie trestného stíhania sme podali v deviatich prípadoch. Veci boli buď zle zastavené, alebo zle odmietnuté. Dôvody sú však podľa môjho názoru nepochopiteľné,“ povedal na začiatok tlačovky Čižnár.

VIDEO Tlačová beseda o preskúmaní spisov farmárov na východe

Záber nebol podľa Čižnára veľmi široký, ale aj pri tomto počte v zúženej oblasti došlo k veľmi veľkému počtu pochybení. „Ani v jednej z týchto vecí neboli prioritne skúmané alebo preverované machinácie s dotáciami, čo by možno mohlo vyznieť pozitivíne, ale nie je to tak,“ povedal Čižnár s tým, že keby išiel vyšetrovateľ či prokurátor „do hĺbky“, tak pôvodný motív sporov by zistili.

Systém kontroly na PPA je nedostačujúci, budem sa rozprávať s Matečnou

„Nechápem jednu vec, keď niekto, kto do tej veci vojde a pozerá na to do hĺbky, zistili by to. Ak by to robili poriadne, tak prvotný motív je stále dosť divné a netransparentné prideľovanie dotácií,“ povedal šéf prokuratúry. „Opakujem, keby si každý plnil svoje povinnosti (či už PPA, SPF alebo ministerstvo), prokuratúra by nemala v čom konať,“ povedal. Boli to pochybenia jednotlivých policajtov, ale aj prokurátora. „Aj on vykonáva dozor a keď si nevšimne pochybenie policajta, tak si asi vykonáva svoju prácu biedne. Zdá sa, že na východnom Slovensku sa podaktorí prokurátori riadia vlastným vedomím a nie zákonom.“ Podľa Čižnára existujú indície na korupčné správanie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Či sa niekto bude urážať, alebo nie, systém kontroly na PPA je absolútne nepostačujúci. S pani ministerkou sa budem opäť rozprávať. Kontrolóri kontrolujú kontrolórov. To je na čo dobré“ O tejto kontrole sa chce Čižnár v blízkej dobe rozprávať aj s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou. Chce sa jej pýtať, na čo sa popri odbore vnútornej kontroly zriadilo oddelenie supervízie. „Systém kontroly na PPA je systémové zlyhanie. Nie je to chyba jednotlivcov, im sa tam vytvára priestor, aby konali svojvoľne.“

Problémy nie sú len na východe, ozývajú sa ďalší

Čižnár podotkol, že je zvláštne, že sa pri jednotlivých projektoch opakujú rovnaké osoby. „To sa tiež opýtam pani ministerky, či je toto v poriadku,“ uviedol. „V týchto krajoch tým policajtom, ktorí tam boli zainteresovaní, ľudia neveria, a ja sa im nečudujem,“ poznamenal. Podľa Čižnára sa tu vyvoláva dojem, že to je len na východnom Slovensku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„To nie je pravda. Začínajú sa nám vynárať veci aj v ostatných častiach Slovenska. Ozvali sa už aj z Trnavy a na Považí Dokonca sa niekde stopli dotácie, keď sme sa o to začali zaujímať. Tak nech sa niekto uráža, ale toto je systémová chyba,“ povedal. „Veci z východu nebude robiť ani krajská prokuratúra Košice ani Prešov, ale niekto iný kvôli objektívnosti.“ Preverovanie trestných spisov farmárov z východného Slovenska bude zatiaľ riešiť len krajská prokuratúra v Trenčíne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na prokuratúre sa snažia robiť konzekvencie. „Keď sa to stáva na rovnakých okresných prokuratúrach, tak som sa snažil vyvolať dôsledky. Nevidím však, že by niekto robil personálne zmeny na PPA, na SPF alebo na príslušných oddeleniach polície. Neviem, či my sa máme snažiť, ale pýtam sa, aké personálne zmeny boli spravené?“

Čižnár kritizoval, že zatiaľ čo na prokuratúrach za pochybenia vyvodili zodpovednosť, iné rezorty tak neurobili. „Nevidím, že niekto robil personálne dôsledky na PPA, či polícii. To si máme len sami na seba kydať?“ Na záver dodal, že je v tejto veci pesimistom. „Teraz sme skúmali iba východ, podnety budú chodiť aj z iných častí a my budeme musieť to opäť skúmať. Dúfam, že to dopadne lepšie, ale netreba si nič nahovárať.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vo vyšetrovaní Kuciaka boli chyby

Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry má voľné ruky informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Nemám prečo nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s tým, že bude komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho nezávislé a plynulé. Ako ďalej pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prečo sa chyby vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. "No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej," dodal. Za dozorujúceho prokurátora ÚŠP však hovoriť nechcel. „Vie konkrétne výsledky úkonov, nechodí mi ich referovať, môže o nich informovať,“ dodal na záver.

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené.