ŠOKUJÚCE VIDEO: Dom vyletel do vzduchu počas bieleho dňa! Trosky lietali všade naokolo

HAYWARD – Bežní slnečný deň v Kalifornii narušil obrovský výbuch v jednom z domov v husto obývanej štvrti. Explózia bola tak mohutná, že na okolitých domoch praskali okná. Z miesta hlásili viacero zranených osôb, niektoré skončili vo vážnom stave. Nešlo o žiadny útok, ale chybu počas opráv.
V západnej časti San Francisca (Oakland) vo štvrti Hayward došlo počas jasného dňa k veľmi nečakanej situácii. V husto obývanej časti mesta sa náhle zatriasla zem. Nešlo ale o žiadne zemetrasenie. Jeden z domov doslova vyletel do vzduchu.
Výbuch a následný požiar
Ako informuje ABC News, k výbuchu došlo vo štvrtok 11. decembra o 9:38 miestneho času. Bezprostredne po explózii vznikol požiar. Hasiči z okresu Alameda informovali, že na East Lewelling Boulevard bolo vyslaných hneď niekoľko vozidiel.
Dramatické zábery zachytila kamera na zvončeku z domu, ktorý stojí presne oproti na druhej strane cesty. Pred domom, ktorý explodoval, stál bager a jeden robotník. Bezprostredne po výbuchu zostali okolidúci ako omámení, no následne sa spustila panika.
"Sedeli sme v dome a všetko sa zrazu zatriaslo. Zo stien padali veci. Keď som pozrel na kameru, bolo to ako nejaký vojnový film," povedala Brittany Maldonadová, obyvateľka domu cez ulicu.
Pri výbuchu a následnom požiari utrpelo zranenia viacero osôb. Šesť museli previezť do nemocnice, pričom tri skončili vo vážnom stave. Pracuje sa s hypotézou, že dvaja ťažko zranení sú robotníci. Explózia porušila statiku ďalších dvoch domov a vybila niekoľko okien na okolitých budovách.
Dve hlásenia počas jedného dňa
Výbuchu domu predchádzal ešte skorší výjazd hasičov na to isté miesto. Vtedy bol z miesta hlásený únik plynu. Jednotka s bezpečnostným vozidlom dorazila na miesto o 7:50, pričom o 7:55 ju už odvolali.
"Keď sa naše posádky objavili na mieste činu ešte dve hodiny pred výbuchom, necítili sme žiadny plyn, ani sme nezistili jeho prítomnosť vo vzduchu. Nebol žiadny dôvod na vyhlásenie núdzovej situácie," povedal náčelník hasičského zboru Ryan Nishimoto s tým, že keď dorazil na miesto činu, hasiči, ktorí tam už operovali povedali, že majú všetko pod kontrolou.