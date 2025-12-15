Pondelok15. december 2025, meniny má Ivica, zajtra Albína

ŠOKUJÚCE VIDEO: Dom vyletel do vzduchu počas bieleho dňa! Trosky lietali všade naokolo

Výbuch rodinného domu v Hayward (Oakland, Kalifornia)
Výbuch rodinného domu v Hayward (Oakland, Kalifornia) (Zdroj: SITA/AP/Godofredo A. Vásquez)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

HAYWARD – Bežní slnečný deň v Kalifornii narušil obrovský výbuch v jednom z domov v husto obývanej štvrti. Explózia bola tak mohutná, že na okolitých domoch praskali okná. Z miesta hlásili viacero zranených osôb, niektoré skončili vo vážnom stave. Nešlo o žiadny útok, ale chybu počas opráv.

V západnej časti San Francisca (Oakland) vo štvrti Hayward došlo počas jasného dňa k veľmi nečakanej situácii. V husto obývanej časti mesta sa náhle zatriasla zem. Nešlo ale o žiadne zemetrasenie.  Jeden z domov doslova vyletel do vzduchu. 

Výbuch a následný požiar 

Ako informuje ABC News, k výbuchu došlo vo štvrtok 11. decembra o 9:38 miestneho času. Bezprostredne po explózii vznikol požiar. Hasiči z okresu Alameda informovali, že na East Lewelling Boulevard bolo vyslaných hneď niekoľko vozidiel.

Dramatické zábery zachytila kamera na zvončeku z domu, ktorý stojí presne oproti na druhej strane cesty. Pred domom, ktorý explodoval, stál bager a jeden robotník. Bezprostredne po výbuchu zostali okolidúci ako omámení, no následne sa spustila panika. 

"Sedeli sme v dome a všetko sa zrazu zatriaslo. Zo stien padali veci. Keď som pozrel na kameru, bolo to ako nejaký vojnový film," povedala Brittany Maldonadová, obyvateľka domu cez ulicu. 

Pri výbuchu a následnom požiari utrpelo zranenia viacero osôb. Šesť museli previezť do nemocnice, pričom tri skončili vo vážnom stave. Pracuje sa s hypotézou, že dvaja ťažko zranení sú robotníci. Explózia porušila statiku ďalších dvoch domov a vybila niekoľko okien na okolitých budovách.  

Dve hlásenia počas jedného dňa 

Výbuchu domu predchádzal ešte skorší výjazd hasičov na to isté miesto. Vtedy bol z miesta hlásený únik plynu. Jednotka s bezpečnostným vozidlom dorazila na miesto o 7:50, pričom o 7:55 ju už odvolali. 

"Keď sa naše posádky objavili na mieste činu ešte dve hodiny pred výbuchom, necítili sme žiadny plyn, ani sme nezistili jeho prítomnosť vo vzduchu. Nebol žiadny dôvod na vyhlásenie núdzovej situácie," povedal náčelník hasičského zboru Ryan Nishimoto s tým, že keď dorazil na miesto činu, hasiči, ktorí tam už operovali povedali, že majú všetko pod kontrolou. 

Viac o téme: PožiarExplóziaHasičiZraneníKaliforniaUSASan FranciscoOaklandVýbuchKrimiúnik plyn
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Obrovská rana: FOTO Silný
Obrovská rana: FOTO Silný výbuch zdevastoval bankomat a obecný úrad! Prípad rieši kriminálka
Domáce
Výbuch pred domom v
Výbuch pred domom v Martine: Polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Dráma v Bratislave! Nahlásili
Dráma v Bratislave! Nahlásili výbuch, išlo o únik plynu v budove
Domáce
Útok dronom spôsobil explóziu
Útok dronom spôsobil explóziu a požiar v plynárenskom komplexe v Iraku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zapálenie duhej sviece v synagóge počas sviatku Chanuka
Zapálenie duhej sviece v synagóge počas sviatku Chanuka
Správy
Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike, uviedol Drucker
Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike, uviedol Drucker
Správy
Noël Czuczor zahrá čokoľvek, jedine toto by odmietol: Tam je limit! Ďakujem, nie
Noël Czuczor zahrá čokoľvek, jedine toto by odmietol: Tam je limit! Ďakujem, nie
Prominenti

Domáce správy

Pozor, veľká zmena! Od
Pozor, veľká zmena! Od januára sa ruší platenie dane z finančných transakcií: Koho sa týka?
Domáce
TEST bezvaječných špagiet: O
TEST bezvaječných špagiet: O prvú priečku sa pobili najlacnejšie a najdrahšie
hashtag.sk
FOTO Na celom území Slovenska
Na celom území Slovenska platí naďalej výstraha pred hmlou
Domáce
Trnavčania, pozor: Nové cestovné poriadky MHD už platia, menia sa aj názvy zastávok
Trnavčania, pozor: Nové cestovné poriadky MHD už platia, menia sa aj názvy zastávok
Regióny

Zahraničné

Turek by sa mal
Turek by sa mal k svojim kauzám postaviť ako chlap, uviedol český prezident
Zahraničné
Péter Szijjártó
Vláda nedovolí ublížiť Maďarom žijúcim na Slovensku, tvrdí Szijjártó
Zahraničné
Sergej Lavrov
Rokovanie o mieri na Ukrajine: Rusko chce od Západu neskutočné záruky! Zasiahnu aj Slovensko
Zahraničné
FOTO Výbuch rodinného domu v
ŠOKUJÚCE VIDEO: Dom vyletel do vzduchu počas bieleho dňa! Trosky lietali všade naokolo
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová
Adelu Vinczeovú pozná každý, ale... moderátorka má aj sestru! FOTO Žiadna podoba
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Madelaine Petsch
Herečka v spoločnosti ukázala prsia: Outfit vhodný akurát tak do postele!
Zahraniční prominenti
Jaro Bekr
Najsmutnejšie Vianoce Jara Bekra: Na ten deň si pamätám úplne živo!
Domáci prominenti
Josef Kubíček
Česko v SMÚTKU: Zomrela hviezda seriálu Třicet případů majora Zemana!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tieto potraviny sú plné
Tieto potraviny sú plné cukru, hoci si to určite nemyslíte! POZOR na ne
vysetrenie.sk
Padák sa mu omotal
HRÔZA vo výške tisícok metrov: Parašutista UVIAZOL na chvoste lietadla! VIDEO Zábery berú dych
Zaujímavosti
Randenie čaká REVOLÚCIA: Odborníci
Randenie čaká REVOLÚCIA: Odborníci tvrdia, že rok 2026 všetko zmení! TOTO dnes single ľudia odmietajú tolerovať
Zaujímavosti
NASA posiela ľudí späť
NASA posiela ľudí späť k Mesiacu: Vaše MENO môže letieť do vesmíru! Stačí pár klikov
Zaujímavosti

Dobré správy

LEGO® stavebnica, ktorá poteší
Rodičia ľutujú, že toto nepoznali skôr: Aha, aké vianočné prekvapenie!
Domáce
Jedna chyba za volantom
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce

Ekonomika

Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)
Dva grafy hovoria za všetko: Slovensko žije od svojho vzniku na dlh a zatíname stále väčšiu sekeru!
Dva grafy hovoria za všetko: Slovensko žije od svojho vzniku na dlh a zatíname stále väčšiu sekeru!
Budú nebezpeční šoféri platiť viac? Umelá inteligencia mení poisťovníctvo, ako ho poznáme!
Budú nebezpeční šoféri platiť viac? Umelá inteligencia mení poisťovníctvo, ako ho poznáme!

Varenie a recepty

Rýchle vianočné koláče, ktoré zvládnete aj na poslednú chvíľu. 17 TOP receptov na jednom mieste.
Rýchle vianočné koláče, ktoré zvládnete aj na poslednú chvíľu. 17 TOP receptov na jednom mieste.
Najlepšie cesto na vanilkové rožky od pani Margity. Netrhá sa a stačia naň 4 suroviny.
Najlepšie cesto na vanilkové rožky od pani Margity. Netrhá sa a stačia naň 4 suroviny.
Makové linecké koláče: Krehká vianočná klasika
Makové linecké koláče: Krehká vianočná klasika
Keksy a sušienky
Šuhajdy z ľadových gaštanov: Vianočná klasika, ktorá nesklame
Šuhajdy z ľadových gaštanov: Vianočná klasika, ktorá nesklame
Výber receptov

Šport

Šialené ceny vstupeniek na futbalové MS, reprezentačný kouč varuje fanúšikov: Nezadlžujte sa!
Šialené ceny vstupeniek na futbalové MS, reprezentačný kouč varuje fanúšikov: Nezadlžujte sa!
MS vo futbale
Bol favoritom na zlato, kvôli komunistom nemohol ísť na olympiádu: Slovenský velikán sa dočká pocty
Bol favoritom na zlato, kvôli komunistom nemohol ísť na olympiádu: Slovenský velikán sa dočká pocty
Atletika
Nedvěd ho oslovil dvakrát, ale neuspel: Česku dal košom aj bronzový medailista z MS
Nedvěd ho oslovil dvakrát, ale neuspel: Česku dal košom aj bronzový medailista z MS
Reprezentácia
FOTO Hokejová rodina sa zahalila do smútku: Zomrela československá legenda a majster sveta
FOTO Hokejová rodina sa zahalila do smútku: Zomrela československá legenda a majster sveta
Česko

Auto-moto

KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava

Kariéra a motivácia

Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
Rady, tipy a triky
Chcete vyšší plat? Psychológovia radia, ako si oň konečne vypýtať
Chcete vyšší plat? Psychológovia radia, ako si oň konečne vypýtať
Mzda
Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Prostredie práce

Technológie

Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Armádne technológie
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Správy
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Správy
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
Technológie

Bývanie

Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy

Pre kutilov

Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto sú najvášnivejšie dvojice podľa horoskopu: Kto vytvára spojenia, kde o príťažlivosť a chémiu nie je núdza?
Partnerské vzťahy
Toto sú najvášnivejšie dvojice podľa horoskopu: Kto vytvára spojenia, kde o príťažlivosť a chémiu nie je núdza?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pozor, veľká zmena! Od
Domáce
Pozor, veľká zmena! Od januára sa ruší platenie dane z finančných transakcií: Koho sa týka?
Sergej Lavrov
Zahraničné
Rokovanie o mieri na Ukrajine: Rusko chce od Západu neskutočné záruky! Zasiahnu aj Slovensko
Výbuch rodinného domu v
Zahraničné
ŠOKUJÚCE VIDEO: Dom vyletel do vzduchu počas bieleho dňa! Trosky lietali všade naokolo
DESIVÉ odhalenie inšpekcie: Slovenský
Zahraničné
DESIVÉ odhalenie inšpekcie: Slovenský výrobca dal OMYLOM do limonády ALKOHOL! Okamžite ju stiahli

Ďalšie zo Zoznamu