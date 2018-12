Veľký konflikt je bližšie k vyriešeniu: Riaditeľka VšZP víta zmenu postoja lekárov

"Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým poskytovateľom, ktorí do dnešného dňa podpísali zmluvy s VšZP. Oceňujem pragmatický a rozvážny prístup zo strany týchto poskytovateľov. Každý z nich uzatvorením zmluvy prejavil zodpovedný postoj k pacientom a k vykonávaniu svojho povolania," uviedla Hlinková vo vyhlásení pre médiá. Do rokovania o zmluvách, ktoré sa začali v júni, vstúpila novovymenovaná generálna riaditeľka v októbri 2018, teda po štyroch mesiacoch. "V uplynulých týždňoch som spolu s mojím tímom urobila maximum preto, aby sa VšZP transparentne dohodla s poskytovateľmi v celom ambulantnom sektore na férových zmluvách, ktoré im v budúcom roku prinesú viac finančných prostriedkov," poznamenala Hlinková.

V súvislosti s požiadavkami ZAP šéfka VšZP opätovne garantovala, že je pripravená v najbližších šiestich mesiacoch intenzívne a korektne rokovať o nových cenových podmienkach platných od 1. júla. 2019 so zástupcami jednotlivých odborností. "Osobne vnímam spoľahlivé zabezpečenie fungovania ambulantného sektora ako svoju prioritu a považujem ho za jeden z kľúčových pilierov celého systému. Naďalej som pripravená hľadať riešenia, ktoré posilnia stabilitu ambulantného sektora a prispejú k zlepšovaniu podmienok fungovania ambulancií," vyhlásila Hlinková. Ocenila, že prelom rokov nebude poznačený obavami a zneisťovaním pacientov, ale spoluprácou a nastavením nových korektných vzťahov.

Zástupcovia ZAP vyslovili v pondelok pripravenosť podpísať zmluvy s VšZP. Zmluvy však nebudú podpisovať tí členovia zväzu, ktorí s nimi nesúhlasia. Zväz podmieňuje podpis zmlúv niekoľkými krokmi VšZP. Ako uviedla členka správnej rady ZAP Soňa Ostrovská, od poisťovne žiadajú, aby objasnila a vyvodila zodpovednosť za postup vedenia VšZP, ktoré podľa nej "nevidelo dôvod na rokovanie so ZAP od júla do decembra 2018". Predstavitelia ZAP tiež chcú písomné garancie, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch budú s nimi intenzívne a korektne rokovať o nových cenových podmienkach od júla 2019.

ZAP tiež žiada na papieri garantované, že poisťovňa bude v najbližších šiestich mesiacoch intenzívne rokovať so všetkými odbornosťami o zásadných systémových zmenách zmluvných podmienok. Tie by mali viesť k "zabráneniu kolapsu ambulantnej zdravotnej starostlivosti". Podľa predstáv zväzu by sa zmenami mala dosiahnuť stabilizácia existujúcich poskytovateľov. Vytvoriť by sa tiež mali motivačné podmienky pre dobudovanie nevyhnutnej siete zodpovedajúcej veľkosťou a kvalitou požiadavkám a potrebám. Zmluvy s najväčšou poisťovňou nemalo podľa informácií VšZP podpísaných 737 poskytovateľov. Poisťovňa predĺžila otváracie hodiny pobočiek na záver roka, aby lekári zmluvy mohli podpísať. V pondelok 31. decembra budú pobočky otvorené až do 18:00.

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská oznámila, že bude apelovať na VšZP a trvať na tom, aby sa táto situácia nezopakovala. Lekárom sa zároveň poďakovala, že zostali pri pacientoch a do komunikácie s poisťovňou nevťahujú od nového roku pacienta. "Ministerke zdravotníctva záleží na tom, aby komunikácia medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami bola korektná, aby prebiehali korektné rokovania, a aby aj poskytovatelia dostali adekvátne zaplatené za prácu, ktorú vykonávajú," informovala v pondelok hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. "Ministerka zdravotníctva bude vždy stáť na strane pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," dodala hovorkyňa.