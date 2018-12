Rozpor medzi ZAP a VšZP naďalej trvá, Kalavská nechce vstupovať do rokovaní

Predstavitelia ZAP po stretnutí vyjadrili sklamanie z toho, že ministerka ako zástupca jediného akcionára VšZP neurobila kroky voči „protizákonnému konaniu“ poisťovne. "Zaň pokladáme to, že VšZP jednostranne odmietla rokovať o obsahu zmlúv v období od 25. júna do 1. decembra 2018, kedy sa naši poskytovatelia dostali do nezmluvného vzťahu, ale aj spôsob decembrových rokovaní, ktoré boli zo strany VšZP diktátom zmluvných podmienok, končiace sa oznámením o skončení rokovania,“ uviedla zástupkyňa ZAP Soňa Ostrovská.

Poskytovateľom vznikla v tomto období podľa jej slov finančná ujma, ktorú ZAP v mene poskytovateľov žiada doplatiť. Práve tieto chýbajúce doplatky sú dôvodom nepodpísania zmluvy na ďalšie obdobie. Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková pred novinármi upozornila, že na takúto podmienku poisťovňa nemôže pristúpiť, je totiž v rozpore so zásadami hospodárenia s verejnými zdrojmi. "Spätný doplatok by bol v rozpore so zákonom, ako štatutár niečo také nemôžem podpísať,“ zdôraznila.

V prípade, že do konca roka 2018 medzi nezazmluvnenými poskytovateľmi a poisťovňou nepríde k dohode, hrozí podľa predstaviteľov ZAP, že pacient – poistenec VšZP u takéhoto lekára dostane síce odborné ošetrenie, no bez komfortu, na ktorý má nárok. "Pacient si bude musieť za ošetrenie zaplatiť a o refundáciu týchto nákladov na základe dokladu od lekára požiadať u samotnej poisťovne,“ ozrejmili.

Šéfka rezortu zdravotníctva po stretnutí zopakovala svoje slová zo štvrtka (20.12.), že nemôže a nebude vstupovať do rokovania o zmluvných podmienkach medzi poisťovňou a poskytovateľmi. Argumentáciu VšZP o nemožnosti spätného doplatku Kalavská akceptuje. Zároveň odsudzuje snahy zneužívať situáciu. "Aj podľa dnešných rokovaní sú zmluvy, ich dodatky akceptovateľné, sú dobré, sú vyhovujúce, preto prosím všetkých ambulantných poskytovateľov, ktorí ich doteraz nepodpísali, aby tak urobili a nenechali sa zneužívať na pozičné boje niektorých indivíduí,“ zdôraznila Kalavská.

O počte poskytovateľov, ktorí s VšZP nemajú dohodu, informuje poisťovňa i ZAP odlišne. Kým poisťovňa tvrdí, že aj v týchto dňoch podpisujú zmluvy ďalší lekári, ZAP naopak hovorí o tom, že stúpa počet tých, ktorí chcú už podpísanú zmluvu vypovedať ako dohodu urobenú pod nátlakom.