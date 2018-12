Vedenie ZAP sa s VšZP opäť nedohodlo na podmienkach zmlúv, Kalavská to vníma ako vydieranie

Predstavitelia zväzu priblížili, že "z dôveryhodných zdrojov obdržali informáciu o skutočných dôvodoch postupu vedenia VšZP". "Ide o politický príkaz na nerokovanie s najväčšou organizáciou ambulantných poskytovateľov a kartelovú dohodu so zástupcami iných organizácií. Jediným sledovaným cieľom tejto aktivity je deštrukcia ambulantného sektora na Slovensku," uviedol jeden z členov ZAP Marian Kollár. Zároveň vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby "urýchlene aktívne vstúpila do rokovania s vedením zväzu".

Podpredseda predstavenstva VšZP Milan Horváth informoval, že VšZP považuje rokovania o navrhovaných platobných podmienkach so ZAP "za ukončené vzhľadom na nekorektnosť, politizáciu a neadekvátnu eskaláciu rokovaní".

"Ak druhá strana hovorí, že neprinášame kompromis, my hovoríme, že zmluvy sú výsledkom kompromisov, ktoré VšZP prijímala počas rokovaní po celý rok s celým ambulantným sektorom," vysvetlil. Horváth taktiež vyzval lekárov, ktorí do dnešného dňa nepodpísali zmluvy, že majú k dispozícii návrhy zmlúv na podpis. Zároveň zdôraznil, že prísľub VšZP o úhradách za zdravotnú starostlivosť platí do 31. decembra.

Vnímam to ako vydieranie, hovorí o postoji vedenia ZAP Kalavská

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) odmieta, že by nejakým spôsobom ovplyvňovala, resp. vstupovala do zmluvných vzťahov medzi Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). "Vnímam to ako pozičný politický boj a vydieranie," uviedla Kalavská na tlačovom brífingu v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov ZAP. Tí žiadajú ministerku, aby "urýchlene aktívne vstúpila do rokovania s vedením zväzu".

Kalavská argumentuje, že ako šéfka rezortu zdravotníctva je v pozícii regulátora, ktorý má dohliadať na to, aby bolo zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Je preto úplne nelogické, aby som ja niekoho vyzývala, aby nepristupoval k podpisovaniu zmlúv,“ zdôraznila Kalavská v reakcii na vyjadrenia zástupcov ZAP, že za stroskotaním rokovaní s VšZP je politický príkaz. "Sama som v stredu (19.12.) apelovala na obe strany, aby sa dohodli," dodala ministerka.

Pripomenula, že v rozpočte je 50-miliónové navýšenie pre ambulantných poskytovateľov. Samotné zmluvné podmienky sú však záležitosťou poisťovne a samotných poskytovateľov, do ktorej nemá prečo vstupovať. Upozornila, že podmienky ponúknuté VšZP nevyhovujú necelej desatine ambulantných poskytovateľov.

"Osem percent malo najprv problém so zmluvami, teraz už ani nie, len má problém, aby sa niečo spätne zaplatilo," uviedla. Podľa nej je potrebné hrať čistú hru. "Treba otvorene povedať, či je problém naozaj v zmluvách či dodatkoch, alebo tu chce niekto viesť politický boj," uviedla Kalavská. Pýta sa preto, kto tu vlastne šíri nepokoj pred Vianocami. Zároveň vyzvala ambulantných poskytovateľov, aby sa nenechali "zneužívať pár indivíduami, ktorí sú v systéme".

Pacientov, poistencov štátnej poisťovne tiež uistila, že akútna zdravotná starostlivosť je zo zákona garantovaná, či má alebo nemá poskytovateľ zmluvu s VšZP. Krokom vedenia poisťovne ministerka dôveruje.