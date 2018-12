Trpká skúsenosť poslankyne Ďuriš Nicholsonovej: V kritickej situácii ju zaskočila reakcia zdravotníka

BRATISLAVA – Každý milujúci rodič chráni svoje dieťa pred nebezpečenstvami, medzi ktoré patria aj rozličné vírusy. Niekedy však zlyhá ľudský faktor práve tam, kde by nemal. Politička Lucia Ďuriš Nicholsonová, matka dvojročného Jakuba, sa na svojom facebookovom účte zdôverila so zlou skúsenosťou. Tú nadobudla po tom, čo jej synovi diagnostikovali obojstranný zápal pľúc.

„Dnes (20. decembra, pozn. red.) sa mi opäť potvrdilo, že všetko je o ľuďoch, nie o peniazoch. Aj stav slovenského zdravotníctva,“ napísala podpredsedníčka parlamentu v úvode príspevku, v ktorom stručne priblížila, že Jakubovi chorobu diagnostikovali v noci na stredu. „Lekárky na Kramároch boli skvelé,“ zhodnotila.

Ďuriš Nicholsonová však priznala, že vo štvrtkovú noc sanitku volali po prvý raz v živote, lebo vždy volia vlastný odvoz na pohotovosť. „Túto noc (20. decembra, pozn. red.) mal ale dlhý a vyčerpávajúci záchvat kašľa, suchého a drásajúceho. Po ňom začal veľmi plytko a rýchlo dýchať, napočítali sme 45 nádychov za minútu. Volala som 112, veľmi milý a kompetentný pán ma vypočul, chcel nastaviť telefón k dýchajúcemu Jakubkovi a potom mi hovorí: „Vaše dieťa dýcha ako parný valec, hneď posielam sanitku.“ Jakubko už ale naozaj veľmi zle dýchal, strekla som mu ventolin, ktorý zabral,“ spomína poslankyňa s tým, že časovému intervalu, v ktorom pojazdná ambulancia dorazila, nemá čo vytknúť.

Zdroj: Topky/Maarty

Sklamanie prišlo, keď ju začali spytovať sanitári. Na rozoznanie ich prestavila ako Malého a Veľkého. „Aký máte problém?“ pýtal sa jej Malý. „Syn má dva roky a tri mesiace a má obojstranný zápal pľúc,“ odvetila. „To vy ako viete? Ste taká múdra, že to viete takto diagnostikovať?“ reagoval sanitár. „Nie, včera sme boli na pohotovosti, urobili RTG a stanovili diagnózu,“ vysvetlila mu. „A prečo ste nás volali?“ pokračoval v rozhovore Malý. „Kubko mal záchvat kašľa, plytko dýchal, viac ako 45 nádychov za minútu,“ povedala Ďuriš Nicholsonová. „To ako viete? Máte nejaký špeciálny nástroj na meranie vdychov?“ dožadoval sa odpovede sanitár. Jabubova matka mu odpovedala, že nie, ale dokážu si stopnúť minútu a spočítať nádychy, keďže boli veľmi hlasné. „Malý si vtedy čupol ku Kubkovi, priložil ucho a bez merania času odvrkol, že napočítal 20, žiadnych 45 nádychov,“ uvádza politička s tým, že Veľký sa následne opýtal, kam vedú schody z ich obývačky. „A potom nás zavreli do sanitky a vyložili na Kramároch,“ dodala.

V závere svojho príspevku konštatuje, že zrejme by mala byť vďačná, že sanitka prišla rýchlo. No keďže išlo o ich prvý zážitok so sanitármi, ich neosobnosť, nadradenosť, iróniu, pohŕdanie a zlobu v reakciách Malého hodnotí veľmi negatívne. „Vlastne všetko fungovalo ako švajčiarske hodinky, len ten (ne)ľudský prístup bol veľmi nepríjemná skúsenosť,“ uzavrela politička.