Dopravný kolaps v Bratislave: VIDEO Slovensko dostalo nádielku snehu, dnes to bude opäť peklo

BRATISLAVA - Hlavné mesto včera nezvládlo nádielku snehu. Snežiť začalo už v predpoludňajších hodinách. Tvorili sa rozsiahle kolóny a mestská hromadná doprava hlásila až takmer hodinové meškania. Podľa predpovede meteorológov zo SHMÚ to vyzerá tak, že dnes to nebude o nič lepšie. Buďte opatrní, boli vydané výstrahy pred poľadovicou, vetrom na horách a snehovými jazykmi a závejmi.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bola vydaná na dnešný deň pre všetky kraje. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji bola na piatok vydaná aj výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách, pričom varovanie nadobúda platnosť od 18. hodiny a končí nedeľnou polnocou. V rovnakom časovom intervale platí tiež výstraha 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi v regiónoch Námestovo a Tvrdošín.

Zdroj: SHMÚ

S výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja, kde výstraha pred poľadovicou končí sobotňajšou polnocou, varovanie pred javom trvá do nedeľnej 12. hodiny obeda.

Zdroj: SHMÚ

Počas dneška po južnom okraji rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad severovýchodným Atlantikom a západnou Európou začne prúdiť od západu do strednej Európy teplejší a vlhký vzduch.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Cez deň bude oblačno až zamračené, miestami aj hmlisto. Ojedinele, neskôr popoludní sa v západnej polovici miestami vyskytne sneženie, mrznúce mrholenie, na západe v nižších polohách prevažne dážď. Predpokladané množstvo zrážok je do 4 centimetrov. Najvyššia denná teplota -2 až +2, na juhozápade, severnej Orave a severnom Spiši miestami do 5 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -1 stupeň. Fúkať bude prevažne južný vietor 10 až 25 km/h, v Banskobystrickom kraji slabý vietor. Na horách prudký až búrlivý vietor.

Vplyvom nepriaznivého počasia včera skolabovala doprava

Husté sneženie a poľadovica včera komplikovali dopravu v hlavnom meste od predpoludňajších hodín. V Bratislave sa tvorili rozsiahle kolóny najmä na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom i na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy.

Takto to vyzeralo v Petržalke. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Stella centrum zas informovalo o viacerých dopravných nehodách, napríklad v križovatke Vajanského a Dostojevského, za letiskom na Ivanskej ceste, v smere do centra či na Gagarinovej pri výjazde z Hraničnej v smere do centra.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok meškala aj mestská hromadná doprava. Dopravný podnik preto na svojej stránke cestujúcich upozornil na 10- až 50-minútové meškania spojov.

VIDEO: Takto vyzerala Prístavná ulica v smere na most Apollo.

Seženie na západe ustálilo až v popoludňajších hodinách, kedy sa cestná premávka postupne vracala do normálu.