Herec Milan Ondrík: Snažím sa len hrať pravdu

Slovenský herec Milan Ondrík dbá na pripravenosť ľudí vôkol seba. „Keď máte ľudí, tím, ktorý je pripravený, nemusíme sa o ničom baviť, ide to samo a tešíte sa na to, aj keď hovoríte o ťažkých témach. A takisto to je v divadle. Keď nemáte ľudí, ktorí sú tej látke oddaní, stačí jeden, ktorý nemá chuť a robí sa ťažšie. Keď je ten tím vytvorený tak, že nikto nechce vynikať viac, nesnaží sa prezentovať len sám seba a ťaháme za jeden koniec, myslí na ten cieľ, na to predstavenie, vtedy je to super. Vtedy je tá práca pestrá a zaujímavá,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

Pri akejkoľvek úlohe sa pritom snaží hľadať pravdu. „Väčšina hercov by vám povedala ‘Keď hráte vo filme, musíte hrať menej a v divadle zas viac, musíte sa sústrediť na tie gestá...‘ To nie je pravda, ja sa snažím hrať len pravdu, vo filme aj v divadle. Keď hľadáte pravdu, keď zacítite jej záblesk, hráte presne. Ja osobne sa snažím najmä o presnosť,“ uviedol Ondrík, ktorého okrem nového filmu režiséra Marka Škopa Nech je svetlo môžu diváci a diváčky momentálne vidieť i vo viacerých predstaveniach v Slovenskom národnom divadle. „V SND hrám veľa predstavení, no čo je teraz nové, oslavujeme sté výročie jeho vzniku, celá sezóna je vlastne takou jeho oslavou, a skúšame hru Celé zle. Dúfam, že to dopadne celé dobre,“ zasmial sa známy herec. Súčasnú britskú komédiu uvedú v Štúdiu SND po prvý raz začiatkom novembra.