Ikona slovenského filmu a divadla: Milan Ondrík sa vďaka tomuto zamýšľal sám nad sebou

„Keď som bol malý a snažil sa nás niekto šikanovať, tak sme sa jednoducho pospájali a urobili sme si bitky na hornom či dolnom konci mesta, pobili sme sa a povedali sme si veci na rovinu medzi päsťami. Také niečo ako šikanu sme nepripúšťali, ale viem, že také prípady sú, čo je veľmi smutné. Bojím sa, že by sa to mohlo stať mojim deťom. Bojím sa, že sa dostanú do zlých spoločenstiev a pôjdu iným smerom a ja to zistím, až keď budú už skoro dospelé a nebudem mať už šancu im v tom zabrániť, budem sa len sám seba pýtať, kde som bol, keď vyrastali... Chcem tomu predísť, aby sa takéto veci nestali,“ uviedol herec.

Jeho cieľom pri uchopení Milana, ktorého vo filme stvárňuje, bolo začať sám od seba. „Pýtal som sa seba, ako by som sa ja správal v tých situáciách. Nikoho som nepoúčal, skôr som si kládol otázky, či konám správne, či sa ako ten Milan dostatočne venujem svojej rodine a mal som strach, že nie. Že vidím skôr svoju kariéru a nejakú svoju prácu s výhovorkou, že som živiteľ, no pritom som si uvedomoval, že nemusím byť až taký pracant a môžem si nájsť viac času aj na svoje deti a manželku,“ priblížil 39-ročný rodák z Dolného Kubína.

Veľkou oporou mu pri nakrúcaní bol práve režisér filmu Marko Škop. Známy filmár ho po svojej prvej hranej snímke Eva Nová (2015) obsadil už druhýkrát po sebe do hlavnej úlohy. „Marka si nesmierne vážim, je to neuveriteľne talentovaný človek a som vďačný, že sme sa stretli. Už na kastingu na Evu Novú mal veľmi veľa adeptov, dokonca keď som prišiel, mal už povyberaných ľudí, ja som prišiel úplne posledný a navyše som sa strašne ponáhľal, takže to, že to napokon vyšlo, bola z môjho pohľadu čistá náhoda a teraz sme spolu urobili už druhý film. Som za to naozaj veľmi, veľmi rád,“ povedal Ondrík.

„Marko je ten, kto ma uviedol do filmového sveta a dá sa povedať, že u mňa naštartoval kariéru filmového herca. Každý vie, že som viac divadelný herec, tam je moje srdce. No vďaka Markovi je moje srdce už aj film,“ uzavrel.