Ariana Grande mesiac po prevalení rozchodu: Už opäť randí... Neuveríte s kým!

LOS ANGELES - Zdá sa, že stará láska naozaj nehrdzavie. Ariana Grande mesiac po prevalení rozchodu opäť randí!
Po týždňoch špekulácií je to potvrdené – Ariana Grande a jej ex Ricky Alvarez sú opäť pár. Ako uvádza TMZ, dvojica sa dala po rokoch zase dokopy Podľa zdrojov blízkych speváčke, sa Ariana a Ricky k sebe vrátili, no tentoraz sa rozhodli nič neurýchľovať. Ich vzťah sa vraj vyvíja prirodzene a obaja si dávajú záležať na tom, aby postupovali pomaly.
V poslednom období boli videní spolu viackrát. V júni sa objavili na spoločnom stretnutí s priateľmi v Texase a začiatkom júla oslávili americký Deň nezávislosti v spoločnosti Arianinej rodiny na Floride. Začiatkom roka sa pritom skončil Arianin vzťah s hercom Ethanom Slaterom, známym z filmu Wicked. Grande a Slater sa spoznali počas nakrúcania filmu Wicked.
Svoj vzťah zverejnili v júli 2023 po tom, čo sa Ariana rozišla so svojím vtedajším manželom Daltonom Gomezom. V rovnakom období ukončil svoje manželstvo s Lilly Jay aj Ethan Slater.
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