Tvrdý úder pre izraelské médiá: Nový zákon rozširuje vládnu kontrolu, hrozia žaloby na súde

TEL AVIV - (Kneset) vo štvrtok schválil kontroverzný zákon o médiách, ktorý výrazne rozširuje vládnu kontrolu nad izraelskými vysielateľmi a spravodajským sektorom prostredníctvom rozsiahlej regulácie médií. Kneset schválil zákon pred jeho piatkovým rozpustením v súvislosti s parlamentnými voľbami naplánovanými na 27 októbra. Informuje o tom agentúra DPA a spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Prijatá legislatíva ruší dlhodobo existujúce kontrolné mechanizmy, minimálne novinárske štandardy, povinnosť investovať do pôvodnej izraelskej produkcie a obmedzenie týkajúce sa krížového vlastníctva médií. Vláde zároveň dáva väčší vplyv na údaje o sledovanosti televízií a rozdeľovanie štátnej reklamy. Zákon tiež obsahuje na poslednú chvíľu prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý vyňal provládnu spravodajskú stanicu Channel 14 z novej povinnosti ukladajúcej vysielateľom poskytovať určitý obsah televíznym platformám bezplatne.
Minister komunikácií Šlomo Karhi tvrdí, že táto reforma je potrebná na liberalizáciu doteraz regulovaného sektora, keď zníži byrokraciu a posilní hospodársku súťaž. Kritici sa však obávajú, že zákon umožní pravicovej vláde premiéra Benjamina Netanjahua získať väčší vplyv na médiá. Okrem toho sa obávajú zvýšenia tlaku na vysielateľov kritických voči kabinetu.
Vznikne nový regulačný úrad
Zákon počíta aj so vznikom nového orgánu pre reguláciu médií, v ktorom bude mať vláda výrazne väčší vplyv na menovanie jeho členov, informuje DPA. Zástancovia reformy tvrdia, že izraelské médiá majú tendenciu prikláňať sa k ľavicovým alebo liberálnym názorom a konzervatívne postoje sú v nich nedostatočne zastúpené. Preto je podľa nich potrebné vytvoriť vyváženejšie a konkurenčnejšie prostredie.
Po prijatí zákona podalo niekoľko organizácií dohliadajúcich na činnosť vlády žaloby na najvyššom súde, v ktorých žiadajú, aby dočasne pozastavil jeho účinnosť a neskôr legislatívu úplne alebo čiastočne zrušil. V žalobách poukazujú na viaceré závažné procesné nedostatky pri prijímaní zákona, ktoré by podľa nich mali viesť k jeho zrušeniu. Na tieto problémy opakovane upozorňoval aj právny poradca Knesetu v súvislosti so spôsobom, akým bola legislatíva prijatá.