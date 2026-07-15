Zázrak na rieke Hudson: Kapitán lietadla zachránil 155 ľudí, teraz má smutnú správu! Čaká ho dlhá cesta

NEW YORK - Chesley „Sully“ Sullenberger sa stal hrdinom, keď s poškodeným lietadlom pristál na rieke Hudson a zachránil všetkých 155 ľudí na palube. Legendárny americký pilot teraz verejne prehovoril o vážnej diagnóze. Alzheimerova choroba sa uňho zatiaľ prejavuje najmä problémami s pamäťou a spánkom.
Celý svet ho spoznal ako pilota, ktorý v kritickej situácii zachoval chladnú hlavu a v priebehu niekoľkých minút urobil rozhodnutie, ktoré zachránilo 155 životov. Chesley „Sully“ Sullenberger teraz čelí úplne inej životnej skúške.
Sedemdesiatpäťročný bývalý kapitán lietadla oznámil, že mu lekári diagnostikovali Alzheimerovu chorobu v ranom štádiu.
„Nedávno som sa dozvedel, že mi diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Je v ranom štádiu,“ uviedol Sullenberger vo vyhlásení, ktoré zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke.
Legendárny pilot zároveň otvorene opísal prvé problémy, ktoré si na sebe všimol.
„Zatiaľ to znamená, že si niekedy neviem ľahko spomenúť na meno, zabudnem, že som nedávno povedal nejaký príbeh, alebo nespím tak dobre. Som však iba na začiatku tejto dlhej cesty,“ dodal.
Roky sa spoliehal na mimoriadnu pamäť
Prvé zmeny začal Sullenberger pozorovať približne v polovici roka 2025. Pre magazín People priznal, že dovtedy sa mohol spoľahnúť na mimoriadne dobrú pamäť.
Jeho manželka Lorrie ju dokonca opisovala ako fotografickú. Postupne si však všimla, že manžel má problémy vybaviť si niektoré nedávne udalosti či podrobnosti.
Vyšetrenia napokon priniesli diagnózu. Alzheimerovu chorobu mu lekári oficiálne potvrdili v auguste 2025. Sullenberger sa však rozhodol informáciu zverejniť až teraz.
Podľa jeho slov bolo prijatie diagnózy náročné. Napriek tomu chce o ochorení hovoriť verejne a pomôcť tak ďalším ľuďom, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii, informoval magazín People.
Po náraze vtákov vysadili oba motory
Sullenbergerovo meno sa navždy zapísalo do histórie letectva 15. januára 2009. Let US Airways 1549 odštartoval z newyorského letiska LaGuardia s cieľom v Charlotte.
Krátko po vzlete Airbus A320 narazil do kŕdľa vtákov. Lietadlu vysadili oba motory a posádka mala iba veľmi krátky čas na rozhodnutie.
Sullenberger vyhodnotil, že návrat na letisko by bol príliš riskantný. Namiesto toho nasmeroval stroj na rieku Hudson.
Lietadlo pristálo na hladine a zostalo dostatočne dlho nad vodou, aby mohli cestujúci a členovia posádky uniknúť. Prežilo všetkých 155 ľudí na palube.
Udalosť vošla do dejín ako „zázrak na Hudsone“ a zo Sullenbergera urobila jedného z najznámejších pilotov na svete.
Jeho príbeh stvárnil Tom Hanks
Príbeh dramatického pristátia sa neskôr dostal aj na filmové plátna. V roku 2016 nakrútil režisér Clint Eastwood film Sully, v ktorom legendárneho pilota stvárnil Tom Hanks.
Sullenberger po odchode z aktívneho lietania pokračoval v práci v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy. Verejne presadzoval prísne požiadavky na výcvik pilotov a v roku 2019 vystúpil pred americkým Kongresom po dvoch tragických nehodách lietadiel Boeing 737 MAX.
Neskôr pôsobil aj ako americký veľvyslanec pri Medzinárodnej organizácii civilného letectva ICAO. V septembri 2026 ho majú uviesť do americkej Národnej leteckej siene slávy.
S diagnózou sa rozhodol neskrývať
Sullenberger tvrdí, že aj tentoraz sa chce oprieť o skúsenosti, ktoré získal počas svojho života. Pripomenul, že pri núdzovom pristátí na Hudsone nebol úspech dielom jediného človeka.
Na záchrane ľudí sa podieľala posádka, cestujúci, záchranári aj posádky lodí, ktoré sa k lietadlu okamžite vydali.
Podobne vníma aj boj s Alzheimerovou chorobou. Opiera sa o svoju manželku, rodinu, priateľov a lekárov.
„Keď som sa v roku 2009 ocitol v kritickej situácii, bol som pripravený a mal som okolo seba tím. Teraz je to rovnaké,“ vysvetlil vo svojom vyhlásení.
Pilot, ktorého preslávilo rozhodnutie urobené v jednej z najvypätejších chvíľ jeho života, sa budúcnosti podľa vlastných slov nechce vzdať.
„Som pripravený prijať budúcnosť s odvahou, optimizmom a nádejou,“ odkázal Sullenberger.