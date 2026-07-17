DRÁMA v topoľčianskom bare: Na policajtov zúrivo vyskočil profesionálny VOJAK, krvavé škrabance a rany!

TOPOĽČANY - Bežná kontrola v jednom z topoľčianskych podnikov sa cez víkend zmenila na dramatický incident. Dvojica opitých mužov namiesto spolupráce zaútočila na policajtov päsťami, pričom obaja príslušníci utrpeli zranenia. Jedným z agresorov mal byť profesionálny vojak slúžiaci vo vojenskom útvare v Topoľčanoch.
Prípadu sa venovala televízia JOJ. K incidentu došlo počas nočnej hliadky. Policajtov podľa svedkov oslovila skupina ľudí pred podnikom s tým, že vo vnútri sa nachádzajú dvaja podgurážení muži, ktorí sa správajú agresívne voči ostatným hosťom. Hliadka preto vošla do baru, aby situáciu preverila.
Keď vošli do baru, atmosféra zhustla
Na záberoch z bezpečnostnej kamery je vidieť, ako policajti prechádzajú cez podnik a po otvorení dverí sa snažia dvojicu zastaviť a vykonať kontrolu. Namiesto pokojného priebehu však nasledoval prudký útok. "Jeden muž udrel lakťom policajta do oblasti ramena a druhý podozrivý udrel druhého policajta do oblasti tváre," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
Podľa svedka to vyzeralo ako v akčnom filme
Svedok incidentu opísal, že útok bol mimoriadne agresívny. Podľa jeho slov muži na policajtov okamžite zaútočili päsťami a jedného z nich dokonca zhodili na zem. "Hneď do nich útočili päsťami. Potom jedného policajta hodil o zem," opísal priebeh bitky. Dodal, že policajti útočníkov opakovane vyzývali, aby upustili od protiprávneho konania, no namiesto toho sa dočkali nadávok a vyhrážok.
Počas zásahu mal jeden z mužov kričať, že je vojak. "Jeden tam vykrikoval, že on je vojak a že on nevie, čo bude čakať a vyhrážal sa mu," povedal svedok.
Podľa informácií JOJ je jedným z útočníkov profesionálny vojak pôsobiaci vo vojenskom útvare v Topoľčanoch. Ozbrojené sily SR potvrdili, že voči nemu už prijali opatrenia. "Voči uvedenému vojakovi boli prijaté opatrenia v zmysle zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Je nám zároveň ľúto, že k uvedenému incidentu došlo," uviedol hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič.
Policajti utrpeli zranenia
Napadnutí policajti vyviazli s ľahšími zraneniami. Jeden z nich mal roztrhnutú uniformu a krvavé koleno, druhý utrpel krvavé škrabance na tvári a tele. "Pri útoku policajti utrpeli ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní," doplnila Borloková. Hliadka napokon oboch agresorov spacifikovala, nasadila im putá a eskortovala ich na policajné oddelenie. Obaja boli podľa doterajších zistení pod vplyvom alkoholu.
Vyšetrovateľ v Topoľčanoch už začal trestné stíhanie pre zločin útoku na verejného činiteľa a prečin výtržníctva. Obvinenie zatiaľ vznesené nebolo. "V predmetnej veci začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Topoľčanoch trestné stíhanie pre zločin útoku na verejného činiteľa a pre prečin výtržníctva," potvrdila Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry Bratislava.