Obrovská TRAGÉDIA po výlete! Školský autobus zišiel z cesty: Pri nehode zahynulo 20 DETÍ

KAMPALA - Pri nehode autobusu v Ugande, ktorý viezol školákov z výletu zahynulo 20 detí a jeden dospelý, uviedla v piatok tamojšia polícia. Informuje o tom agentúra AFP.
Autobus sa vracal do hlavného mesta zo školského výletu z vodopádov Sipi na východe krajiny, keď podľa predbežného vyšetrovania polície zišiel z cesty. „Vodič údajne stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré zišlo z cesty, narazilo do veľkého kameňa pri krajnici a prevrátilo sa,“ uviedla polícia na sieti X.
Nehoda si vyžiadala životy 20 detí a jedného muža. Ďalší traja muži a niekoľko detí utrpelo zranenia. Zranených previezli do okolitých nemocníc na ošetrenie. Polícia zverejnila fotografiu zničeného a prevráteného autobusu, pričom uviedla, že vyšetrovanie príčin nehody pokračuje.
V tejto východoafrickej krajine so zle udržiavanými diaľnicami dochádza často k nehodám autobusov a nákladných vozidiel. Napríklad vlani v októbri prišlo pri zrážke dvoch autobusov na ugandskej diaľnici o život 46 ľudí. V roku 2024 došlo v Ugande k 4434 smrteľným nehodám, ktoré si vyžiadali 5144 úmrtí.