Paríž má nový trend: Psy si v kaviarňach pochutnávajú na zákuskoch ako skutoční gurmáni

PARÍŽ - Elegantná Parížanka sa rozvaľuje na zamatovej pohovke a v módnej kaviarni vo francúzskej metropole si vychutnáva každé sústo mäkkej sušienky – až na to, že táto zákazníčka má štyri nohy. Loulou, nemecký trpasličí špic s mliečnohnedou srsťou, nadšene zakňučí, keď zhltne koláčik Merveilleux za päť eur, vyrobený z tenkých vrstiev banánového pyré, hovädzieho mäsa, smotanového syra a jablka. Napísala to agentúra AFP.
Tento ročný psík je štamgastom v psej pekárni, kde maškrty vystavené v elegantnom výklade – napríklad srdiečkový Mignon zo sladkých zemiakov, smotanového syra a čučoriedok – vyzerajú rovnako lákavo ako dobroty pre ľudí. Psie zákusky však „neobsahujú čokoládu, avokádo, hrozno ani cibuľu“, ubezpečuje majiteľka Casa del Doggo, ktorá svoje recepty konzultovala s veterinárom.
Maškrty, no s mierou
Dvadsaťšesťročná Clara Zambutoová získala inšpiráciu na otvorenie cukrárne, kde si psy a ich majitelia môžu spoločne zamaškrtiť, po adopcii Hulka, trojročného trpasličieho špica. „Často som s ním chodila na prechádzky a robila rôzne aktivity, chodila som do kaviarní ako pravá Parížanka, ale rýchlo sa tam začal nudiť. Hovorila som si, že je škoda, že v Paríži nie sú miesta, kde by pri káve ponúkli aj nášmu miláčikovi malú maškrtu,“ vysvetľuje. „Náš pes je pre nás naozaj ako dieťa a chceme mať možnosť brať ho všade so sebou,“ dodáva.
Jej pekáreň je jedným z mnohých podnikov priateľských k psom, ktoré sa v Paríži v poslednom čase objavili. V metropole žije približne 100-tisíc psov. „Doprajte im maškrty, ale s mierou,“ varuje veterinárka Lolita Sommaireová. Zároveň si myslí, že ak si psík môže zamaškrtiť raz za mesiac, nejde o veľký problém. „Ak ste mu dopriali nejakú drobnosť v cukrárni, mali by ste tomu prispôsobiť ďalšie jedlo, trochu zmenšiť porciu alebo mu dopriať viac pohybu,“ radí. V inej kaviarni sa psy povaľujú a obhrýzajú maškrty v tvare croissantov alebo bagiet za štyri eurá. Austrálsky ovčiak Marley líže krémový dezert zo striebornej misky.
Psy sa stali horúcou témou
Rebecca Anhaltová sa rozhodla otvoriť bar Bone Appart, „kde vládnu psy“, po tom, čo dostala vysokú pokutu za to, že nechala svojho chrta voľne pobehovať v parku. „Chcela som vytvoriť miesto, kam by ľudia mohli prísť bez toho, aby sa museli báť, že ich niekto bude napomínať za to, že majú psa,“ hovorí majiteľka. V Paríži je približne 50 psích parkov, kde sa psy môžu venčiť bez vôdzky. Podľa združenia Paris Condition Canine sú však tieto miesta „nedostatočné, nerovnomerne rozmiestnené a niekedy aj nevhodné na skutočné využívanie“.
Psy sa stali horúcou témou aj v marcovej kampani pred komunálnymi voľbami. Nový socialistický starosta Paríža Emmanuel Grégoire si vytvoril instagramový účet (@Hotdogswithemmanuelgregoire) s fotografiami so svojimi psími spoločníkmi, zatiaľ čo jeho konzervatívna súperka Rachida Datiová organizovala na „svojej“ radnici v siedmom parížskom obvode „happy hours“ priateľské k psom.
Príležitosť posilniť puto s jej miláčikom
Pre majiteľku Loulou Sarah Elgamalovú, ktorá sa označuje za psiu mamu, predstavujú návštevy pekárne oveľa viac než len možnosť kúpiť si jedlo. Sú príležitosťou posilniť puto s jej miláčikom. „Zlepšuje to spojenie medzi nami, pretože sme obaja v treťom priestore, ktorý nie je ani prácou, ani domovom,“ vysvetľuje 32-ročná lekárnička.
A hoci psy zostávajú v jej kaviarni prioritou, Rebecca Anhaltová poukazuje na to, že mnohí zákazníci sem chodia aj preto, aby sa stretli s inými majiteľmi psov. „Niekedy zákazníkov navzájom predstavujeme, pretože psy sú skutočnými spoločenskými spojkami,“ hovorí. Jeden pravidelný zákazník a jeho 17-ročný jazvečík, ktorí sa nedávno presťahovali do Paríža, teraz chodia do kaviarne každý deň, aby „boli súčasťou skupiny a stretávali sa s ľuďmi“, hovorí. Napokon, „o svojom psovi sa môžete porozprávať s kýmkoľvek“, dodáva.