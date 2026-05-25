Rezort vnútra pripravil návrh zákona o hlavných kontrolóroch: Zvýšiť má odbornosť

KOŠICE - Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona o hlavných kontrolóroch. Jeho cieľom je zjednotiť a modernizovať pravidlá pre výkon kontrolnej činnosti v samospráve a zvýšiť odbornosť aj transparentnosť výkonu tejto funkcie. Informoval o tom v pondelok štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Silnejší kontrolór
„Hlavný kontrolór musí byť zárukou zodpovedných, kvalitných a zákonných rozhodnutí miest, obcí aj samosprávnych krajov. Preto prichádzame so zákonom, podľa ktorého je kontrolór odborný, profesionálny a dokážu sa naňho spoľahnúť volené orgány obce aj zamestnanci úradov,“ uviedol.
Jeden zákon pre všetkých
Súčasná právna úprava postavenia hlavných kontrolórov je rozdelená medzi zákon o obecnom zriadení a zákon o samosprávnych krajoch. Rezort vnútra preto navrhuje vytvoriť jeden samostatný zákon, ktorý má zjednotiť procesné pravidlá, odstrániť legislatívnu roztrieštenosť a posilniť právnu istotu pri výkone kontroly. Na jeho návrhu podľa rezortu participovali všetky tri združenia hlavných kontrolórov, pričom sa vychádzalo z aplikačnej praxe aj detailnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.
Návrh nového zákona zavádza nové kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra vrátane odbornej spôsobilosti a povinnej praxe v oblasti kontroly. Pre obec je to minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo ukončené úplné stredné vzdelanie a prax najmenej päť rokov. Pre vyššie územné celky sa zavádza podmienka ukončenia vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, alebo 1. stupňa s praxou najmenej päť rokov. Svoju odbornú spôsobilosť preukážu hlavní kontrolóri osvedčením, ktoré platí dva roky od jeho vydania. Zároveň sa zavádza povinnosť pravidelného odborného vzdelávania v rozsahu najmenej desať hodín ročne. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom na odvolanie hlavného kontrolóra.
Limity a pravidlá práce
„Navrhujeme aj sprísnenie pravidiel nezlučiteľnosti funkcií a zavedenie limitov pracovných úväzkov. Hlavný kontrolór bude môcť vykonávať kontrolnú činnosť najviac pre desať obcí, aby mal reálny časový priestor na dôslednú revíziu hospodárenia a nebol len formálnym menom na papieri. Celkový rozsah jeho pracovného času nesmie byť menej ako štyri hodiny a viac ako 60 hodín týždenne vo všetkých zamestnaniach,“ priblížil Kaliňák.
Nový register kontrolórov
Novinkou bude tiež vytvorenie centrálneho zoznamu hlavných kontrolórov, ktorý bude viesť rezort vnútra a zverejňovať na svojom webovom sídle. Súčasťou zmien je aj zavedenie inštitútu zastupovania hlavného kontrolóra. Ak bude funkcia hlavného kontrolóra neobsadená alebo jeho neprítomnosť presiahne dva mesiace, obec a kraj sú povinní zriadiť dočasnú komisiu, kde aspoň jeden z členov musí spĺňať požadované vzdelanie na výkon funkcie.
Návrh podľa ministerstva zároveň rozširuje kontrolné oprávnenia hlavných kontrolórov. Kontrole budú po novom podliehať aj neziskové organizácie založené obcou alebo samosprávnym krajom a právnické osoby s majetkovou účasťou samosprávy vo výške najmenej 25 percent. „Vytvárame model, podľa ktorého hlavní kontrolóri budú garantovať, že sú kvalitne pripravení robiť kontrolnú činnosť najlepšie, ako vedia,“ skonštatoval Kaliňák.