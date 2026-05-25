Kaliňák v Kukurici buduje malý Pentagón: V suteréne vzniká miestnosť, aká nemá obdobu! Šokujúce DETAILY

BRATISLAVA - V podzemí budovy Kukurica, ktorá sa po rozsiahlej prestavbe mení na nové sídlo ministerstva obrany, vzniká miestnosť, aká sa bežne spája skôr s vojenskými alebo spravodajskými operáciami než s bežnou ministerskou agendou. Hoci je v dokumentácii vedená ako rokovacia sála, jej technické parametre pripomínajú malé riadiace centrum. Minister obrany Robert Kaliňák tak bude mať v novej budove priestor, ktorý svojou výbavou pripomína „mini‑Pentagón“.
Detaily, čo všetko bude budova Kukurice obsahovať, prinášajú Aktuality.sk. Najvýraznejším prvkom miestnosti má byť takmer päťmetrová LED videostena s rozlíšením porovnateľným s ôsmimi Full HD obrazovkami. Dopĺňa ju profesionálna kamera s automatickým sledovaním rečníka, stropné reproduktory a videokonferenčný systém kompatibilný s najpoužívanejšími platformami.
Celý audiovizuálny systém má fungovať v šifrovanom režime a bude prepojený s ovládaním osvetlenia, žalúzií aj klimatizácie v budove. Podľa projektovej dokumentácie ide o technológiu, ktorá sa bežne používa v bezpečnostných priestoroch, nie v štandardných zasadačkách. Zariadenie dodá spoločnosť Sytiq na základe zmluvy uzavretej deň pred Štedrým dňom 2024 a samotná technika vychádza na viac ako 427‑tisíc eur.
Ministerstvo obrany neodpovedalo na otázky, kto vznik miestnosti inicioval, prečo bolo zvolené práve takéto vybavenie a na základe čoho bola určená jeho cenová kategória. Podľa informácií z prostredia rezortu pritom už jedna situačná miestnosť existuje aj v súčasných priestoroch ministerstva, ktorú využíva najmä Generálny štáb Ozbrojených síl. Nie je jasné, či ju využíva aj minister alebo civilná časť rezortu.
Ďalšie poriadne drahé vybavenie
Rokovacia sála však predstavuje len jednu z mnohých nákladných položiek rekonštrukcie Kukurice. Do budovy smerujú talianske kožené sedačky s cenou okolo 13‑tisíc eur za kus, dizajnové kreslá za viac než 3 300 eur, zrkadlá za takmer 4 000 eur či vešiaky v tvare vázy za 620 eur.
Kuchynky majú byť vybavené prémiovými spotrebičmi Miele a nábytkom za vyše 10‑tisíc eur na jednu kuchyňu. Na fasáde pribudne LED obrazovka s plochou 132 m² za viac ako 400‑tisíc eur a na najvyššom poschodí machová stena za 157‑tisíc eur.
Cena sa šplhá k závratným výškam
Celkové náklady na prestavbu budovy výrazne narástli oproti pôvodným plánom. Projekt, ktorý v roku 2021 predstavoval minister Jaroslav Naď, mal stáť 34,8 milióna eur a počítal aj s ubytovaním pre vojakov. Po nástupe Roberta Kaliňáka sa z Kukurice stala čisto administratívna budova a cena sa vyšplhala takmer na 60 miliónov eur. Do tejto sumy však nie je zahrnutý bežný kancelársky nábytok, ktorý rezort obstaráva osobitne za ďalšie milióny. Časť prác navyše prebieha v utajenom režime, takže konečný účet za prestavbu môže byť ešte vyšší.
Kaliňák vysoké náklady dlhodobo vysvetľuje špecifickým tvarom budovy, no dokumenty z obstarávania ukazujú, že väčšina drahých položiek má štandardné rozmery a cenu zvyšujú najmä prémiové materiály a značky, nie architektonické obmedzenia.