V obľúbenej lotérii padol JACKPOT! Slovensko má ďalšieho MILIONÁRA, vyhral rozprávkovú sumu

BRATISLAVA - V najpopulárnejšej číselnej lotérii LOTO padla rozprávková výhra. Šťastlivec sa vďaka uhádnutiu šiestich čísiel stal milionárom. Národná lotériová spoločnosť Tipos o výsledkoch nedeľného žrebovania informovala na svojom webe.
V hre LOTO od Tiposu padol v nedeľu (24. 5.) jackpot. Šťastlivec si vďaka tomu, že uhádol šesťčíslie, odnesie neuveriteľných 2 206 622,18 eur. Zatiaľ nie je známe, z ktorého kraja pochádza výherca.
LOTO je číselná lotéria, v ktorej hráč tipuje 6 čísel z číselného radu od 1 do 49. Od marca minulého roka sa v hre LOTO žrebuje až trikrát do týždňa – vždy v nedeľu, stredu a v piatok. Pri každom žrebovaní sa žrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 1. ťah a 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 2. ťah.