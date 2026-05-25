Obrovská tragédia pred maturitou: Mladý študent skolaboval pred školou, lekári ho už nedokázali oživiť

TÁBOR – Mladý študent Strednej školy obchodu, služieb a remesiel v českom meste Tábor skolaboval v pondelok ráno priamo pred jednou zo školských budov, kde ho čakala maturita. Napriek okamžitému zásahu záchranárov a dlhotrvajúcemu boju o jeho život sa mladíka už, žiaľ, nepodarilo oživiť.
O tragickej udalosti informovala česká spravodajská televízia CNN Prima NEWS. Na mieste nešťastia okamžite zasahovali privolaní záchranári aj polícia. Mladý študent mal ráno skladať maturitnú skúšku. Pred budovu školy však prišiel náhly kolaps, po ktorom zostal bezvládne ležať. Svedkovia okamžite zalarmovali záchrannú službu.
„V pondelok ráno zasahovala posádka rýchlej zdravotníckej pomoci z Tábora spoločne s lekárom pri kolapse mladého muža. Aj napriek všetkej snahe zasahujúcich musel lekár po dlhotrvajúcej resuscitácii konstatovať smrť,“ potvrdila pre portál iDnes hovorkyňa juhočeskej záchrannej služby Petra Kafková s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu sa k udalosti nebudú bližšie vyjadrovať.
Miesto tragédie okamžite ohradili a na školský dvor dorazili policajní vyšetrovatelia. Keďže išlo o náhle úmrtie mladého človeka na verejnom priestranstve, vec si prevzali táborskí kriminalisti.
„Kriminalisti sú na samom prvopočiatku preverovania. Ďalšie informácie v tejto chvíli nie je možné oznámiť,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Krausová. Polícia zatiaľ bližšie nešpecifikovala, či za náhlym kolapsom mladého maturanta stáli skryté zdravotné problémy, obrovský stres pred dôležitou skúškou alebo iné okolnosti. Presnú príčinu smrti určí až nariadená súdna pitva.