Ďalší nelegálny chov psov! Inšpektori zhabali 40 zvierat z katastrofálnych podmienok

LÚČNICA NAD ŽITAVOU - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra odhalili zanedbaný nelegálny chov psov plemien barzoj a francúzsky buldoček v Lúčnici nad Žitavou v okrese Nitra. Veterinári na mieste zhabali celkovo 40 psov, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Inšpektori RVPS vykonali v stredu (20. 5.) u chovateľky neohlásenú kontrolu. Po ich príchode bola bránka do dvora zamknutá. Takmer 20 minút sa bez úspechu pokúšali privolať majiteľku. Bolo však zrejmé, že v dome sa niekto nachádza. Žena odmietala spolupracovať, preto veterinári privolali hasičov odstrániť visiaci zámok na bránke. Majiteľka inšpektorov následne slovne aj fyzicky napádala, na inšpektorov pľula a bránila kontrole. Dokumentáciu o zvieratách odmietla predložiť.
Podľa Centrálneho registra spoločenských zvierat žena oficiálne vlastnila iba jedného psa. Inšpektori však našli na pozemku desiatky psov žijúcich v katastrofálnych podmienkach. Vo viacerých zanedbaných výbehoch sa nachádzalo 13 francúzskych buldočkov rôznych farieb. Psy žili medzi odpadom, výkalmi a nebezpečnými predmetmi. Zvieratá nemali možnosť voľného pohybu mimo chovného priestoru.
Boli natlačené v malej kôlni pri dome
Ďalších sedem psov plemena barzoj našli veterinári natlačených v malej kôlni pri dome. Priestory boli silne znečistené, plné výkalov, zápachu po čpavku a odpadu. Psy žili bez dostatočného svetla, vetrania či čistej vody. Inšpektori zároveň upozornili na nekontrolované množenie zvierat vrátane príbuzenského kríženia. Päť barzojov bolo umiestnených v kotercoch v záhrade za domom.
V katastrofálnych chovateľských podmienkach bolo objavených aj 12 dospelých sučiek buldočka a tri šteniatka v dome chovateľky. Zvieratá vykazovali rôzne ochorenia - poranenia kože, ušné deformity vplyvom chronických neliečených zápalov uší, očné poranenia, svrab v ušiach, srsť plnú bĺch, kachexiu rôzneho stupňa. Súkromný veterinár vyjadril podozrenie na pyometru u sučky barzoja.
Dlhodobé zanedbanie zdravotnej a chovateľskej starostlivosti
Zvieratá prítomné na adrese v chove v čase kontroly preukazovali dlhodobé zanedbanie zdravotnej a chovateľskej starostlivosti. Z dôvodu príbuzenského kríženia mali vrodené ochorenia. Na množenie boli používané zvieratá, ktoré vykazovali geneticky viazané ochorenia. Pre dôvodné podozrenie z ďalšieho pretrvávania daného stavu RVPS Nitra nariadila zhabanie všetkých držaných zvierat a umiestenie do schválených karanténnych staníc. Štátna veterinárna a potravinová správa SR zároveň podá návrh na trestné konanie vo veci týrania.