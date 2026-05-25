Mladík po incidente v Chlebniciach mieri do väzby: Hrozí mu až trojročný trest

CHLEBNICE - Po incidente v rekreačnej chate v obci Chlebnice v okrese Dolný Kubín vzali 18-ročného muža do väzby. Hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles potvrdil, že v prípade dokázania viny bude obvinenému uložený trest v rámci zákonom stanovenej trestnej sadzby, čo je v danom prípade jeden až tri roky. V prípade ukladania trestu odňatia slobody prichádza do úvahy aj uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Dolný Kubín podal na obvineného návrh na vzatie do väzby z dôvodu obavy z jeho úteku alebo pokračovania v trestnej činnosti. „Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Námestovo návrh akceptoval a obvinený bol vzatý do väzby,“ spresnil Kokles.
Krvavá dráma na Orave: Gymnazista dostal amok a so sekerou sa vyhrážal kamarátom! V panike vyskakovali z balkóna
Obvinený muž mal počas víkendu 16. a 17. mája poškodzovať zariadenie v jednej z rekreačných chát v Chlebniciach a vyhrážať sa sekerou viacerým osobám, ktoré z obavy o svoj život vyskočili z balkóna chaty. Svoju matku mal počas incidentu napadnúť a spôsobiť jej zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Muža podrobili dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom, ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, ktorý bol taktiež pozitívny.