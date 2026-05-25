3 roky od smrti Dana Heribana (†43): Polnišová naňho nezabúda... Poslala mu odkaz do neba!

BRATISLAVA - Aj po troch rokoch zostáva jeho odchod bolestivou ranou. Na talentovaného herca Dana Heribana, ktorý nečakane zomrel vo veku 43 rokov, si s láskou a smútkom spomínajú nielen blízki, kolegovia, ale aj fanúšikovia. Krátky odkaz do neba mu pri výročí venovala aj Petra Polnišová.
24. mája 2023 bol najsmutnejší deň pre herecký svet. Tento svet opustil Dano Heriban vo veku len 43 rokov. Jeho nečakaná smrť zasiahla všetkých a veľmi hlboko. Dodnes naňho nezabúda ani jeho blízka priateľka a herecká kolegyňa Petra Polnišová. „Dnes je 24.mája. Veľmi, veľmi nám chýbaš, Danko,” napísala na sociálnu sieť včera.
Pod jej príspevkom je množstvo reakcií. Aj od známych tvárí. Spomienkou si ho uctili Juraj Kemka, Fero Joke, Zuzana Kubovčíková Šebová, Karin Haydu a mnohí ďalší. Nezabúdajú na neho ani fanúšikovia. „Chýba a navždy bude. Nezabudnuteľný Ďuro Brmbalík." Petra a Dano spolu účinkovali v markizáckom seriáli Horná Dolna, kde stvárnil spomínaného Ďura. Slovenský herec zomrel na zástavu srdca doma vo Svätom Jure.
Len deň pred úmrtím pritom hľadal pomoc v nemocnici – sťažoval sa na veľké bolesti chrbta. Vyšetrujúci lekár však usúdil, že nie je potrebné robiť drámu a poslal ho domov, kde ráno zomrel. Prípadom sa preto začal zaoberať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pred rokom bolo vyšetrovanie ukončené.
No kde sa stala chyba a či niekto zlyhal, sa verejnosť zrejme nedozvie. Na požiadavku rodiny Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neposkytoval bližšie informácie. Dano Heriban bol ženatý s Kamilou Heribanovou. Ostali po ňom 3 deti – Viktor, Martin a z predchádzajúceho vzťahu mal umelec syna Thea.