Bývalá česká pornohviezda: Pred rokmi sekla s nakrúcaním a... Dnes je na nepoznanie!

EKVÁDOR - Kedysi ju verejnosť poznala ako výraznú tvár filmov pre dospelých, dnes žije úplne iný život na opačnom konci sveta. Bývalá česká pornohviezda Daisy Lee prešla radikálnou premenou, stala sa mamou a svojím súčasným vzhľadom i životným štýlom fanúšikov poriadne prekvapuje.
Kedysi patrila medzi najznámejšie mená českého pornopriemyslu, dnes však žije úplne iný život. Karolína Urbanová, známa pod pseudonymom Daisy Lee, sa rozhodla radikálne zmeniť svoj smer a po odchode z Česka si našla nový domov v ďalekom Ekvádore. Bývalá hviezda je dnes mamou malého synčeka Thea, ktorý sa stal stredobodom jej vesmíru. Len deväť mesiacov po pôrode sa rozhodla úprimne podeliť o svoju premenu a ukázala, ako sa jej telo postupne mení.
Priznáva, že návrat do formy nebol otázkou rýchlych riešení, ale pravidelného pohybu a hľadania toho, čo jej skutočne vyhovuje. Po cvičeniach zameraných na diastázu objavila pilates, ktorý si rýchlo obľúbila. „Prestalo ma totiž baviť dvíhanie činiek. Celý deň nosím Thea, takže pohybu a posilňovania mám dosť aj tak. Pilates mi dá zabrať aj bez činiek, ale zároveň je mi oveľa príjemnejší a cítim sa po ňom skvele,“ priznala otvorene.
Jej premena však nespočíva len vo fyzickej stránke. Karolína prešla výraznou osobnou zmenou, ktorá sa odrazila aj na jej vzhľade. Rozlúčila sa so silikónovými implantátmi, odstránila predĺžené vlasy a dnes uprednostňuje prirodzenosť. Významnú úlohu v jej novom živote zohráva aj spiritualita a pobyt v Ekvádore, kde sa venuje duchovným praktikám.
„Keď som sa na začiatku presťahovala do Ekvádoru, často sa mi snívali sny o mojej minulosti alebo ma večer len tak prepadli myšlienky na určité situácie, pri ktorých sa mi v hlave premietali obrazy môjho správania. Vždy som sa za to veľmi hanbila. Dlho ma to prenasledovalo. Až mi jedného dňa došlo, že som počas jednej ayahuascovej ceremónie videla samu seba zomrieť a znovu sa narodiť. A tak som si to vysvetlila – nie je čo chápať, nie je čo porovnávať. Som jednoducho úplne nový človek a všetko, čo bolo v minulosti, bola doslova iná Karolína,“ zverila sa.