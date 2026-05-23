Parazity preskakujú medzi druhmi! Nová štúdia odhaľuje DESIVÉ prepojenie ľudí a zvierat

BRNO - Parazity sa medzi ľuďmi, psami a voľne žijúcimi primátmi prenášajú častejšie, než vedci doteraz predpokladali. Výskum Ústavu biológie stavovcov Akadémie vied ČR a brnianskej Masarykovej univerzity ukazuje, že v tropických lesoch v Afrike zdieľajú ľudia a zvieratá rovnaké typy infekcií. Štúdia publikovaná v časopise Emerging Infectious Diseases prináša dôležité informácie pre prevenciu ochorení v oblastiach, kde sa ľudia a zvieratá denne stretávajú, uviedla akadémia v tlačovej správe.
Výskumníci analyzovali trus ľudí, psov a niekoľkých druhov primátov z chránenej oblasti v Stredoafrickej republike. Skúmali genetické varianty hlístic rodu Strongyloides, čo sú parazity prenášané pôdou. Parazita zistili u 76 percent testovaných ľudí, 60 percent psov a 59 percent goríl. Niektoré genetické varianty sa objavujú u rôznych hostiteľov súčasne, čo potvrdzuje úzke prepojenie nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi ľuďmi a zvieratami. „To dokazuje, ako prepojené sú infekčné cykly v prostredí, kde ľudia a divoké zvieratá žijú v každodennom kontakte,“ uviedla spoluautorka štúdie Barbora Pafčo z Ústavu biológie stavovcov.
Výrazné bolo zdieľanie parazitov medzi ľuďmi a psami. V afrických dedinách psy bežne pobehujú medzi domami a okolitým lesom, a môžu tak infekcie prenášať oboma smermi. Vedci do štúdie zahrnuli aj poľovnícke psy, ktoré sa pravidelne dostávajú do prostredia obývaného primátmi.
Ich potlačenie je veľmi náročné
Pri háďatku črevnom je zdieľanie parazita s človekom dobre známe. „My sme však u psov identifikovali aj iný druh – Strongyloides fuelleborni, ktorý je primárne parazitom primátov a u ľudí sa vyskytuje iba v oblastiach, kde dochádza k ich kontaktu s primátmi. U psov doteraz opísaný nebol,“ doplnila Eva Nosková z ústavu.
Parazity rodu Strongyloides patria medzi patogény, ktorých kontrolu považuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za prioritnú. Výskum však naznačuje, že ich potlačenie je veľmi náročné. Majú zložité životné cykly zahŕňajúce viacerých hostiteľov a čiastočne sa vyvíjajú v pôde. Aj po liečbe sa tak ľudia môžu ľahko znovu nakaziť. „V takýchto ekosystémoch nestačí riešiť infekciu iba u ľudí. Je potrebné uvažovať komplexne o vzťahoch medzi človekom, zvieratami a prostredím – teda podľa princípu One Health,“ uviedla Pafčo.