Shakira už na lásku kašle: Čím vyplnila miesto po neverníkovi Gerardovi? Fanúšikovia ju za to milujú

LOS ANGELES - Kedysi spievala o osudovej láske, dnes hovorí o bolestiach, ktoré sa hoja len veľmi pomaly. Shakira po turbulentnom rozchode s bývalým futbalistom Gerard Piqué prekvapila fanúšikov úprimným priznaním: romantika ide bokom a jej srdce dnes patrí úplne iným prioritám.
Latinskoamerická diva Shakira v najnovších rozhovoroch priznala, že momentálne „nemá priestor ani čas na lásku“. Dôvod? Jej deti, obrovské pracovné tempo a emocionálne jazvy, ktoré po rozchode stále nezmizli. „Moje deti sú moja priorita. A moja kariéra tiež. Som zamilovaná do svojej práce viac než kedykoľvek predtým,“ povedala speváčka v rozhovore pre The Times. Zároveň dodala, že jej život je dnes taký naplnený, že romantický vzťah by sa doň jednoducho nezmestil.
Fanúšikovia si okamžite spojili jej slová s dramatickým rozchodom s Gerardom Piquém, ktorý otriasol svetovým šoubiznisom v roku 2022. Dvojica tvorila pár viac než desať rokov a spolu vychováva synov Milana a Sashu. Po medializovaných špekuláciách o nevere sa ich vzťah definitívne rozpadol a Shakira následne svoju bolesť pretavila do hudby, ktorá lámala rekordy počúvanosti. Speváčka otvorene priznala, že posledné roky boli pre ňu mimoriadne náročné.
Na udeľovaní cien Grammy 2025 dokonca vyhlásila, že „život k nej nebol vždy láskavý“, no zároveň ju vraj naučil veľa dôležitých lekcií. V ďalších interview priznala, že niektoré rany sa možno nikdy úplne nezahoja. Hudba sa podľa nej stala terapiou, ktorá jej pomohla „poskladať samu seba naspäť“. Napriek tomu dnes pôsobí silnejšie než kedykoľvek predtým. Koncertné turné vypredáva štadióny, pripravuje veľkolepé vystúpenia a sama tvrdí, že práve teraz prežíva jedno z najsilnejších období svojej kariéry. Namiesto romantiky si vybrala pokoj, deti a vlastnú slobodu. A fanúšikovia? Tí ju milujú možno ešte viac než predtým.
